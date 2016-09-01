Встреча Speed Dealing на конференции "Интернет вещей" – место для поиска инвестиций

01.09.2016





29 сентября в World Trade Center в Москве пройдёт ежегодная международная конференция "Интернет вещей". Третье по счёту мероприятие будет включать блок тематических конференций, выставочную зону, открытые воркшопы, а также площадку Speed Dealing для встречи инвесторов и разработчиков IoT-решений.

Сегодня Speed Dealing считается одним из наиболее продуктивных форматов общения основателей стартапов и потенциальных инвесторов.

В рамках встречи разработчики смогут:

рассказать о своём проекте;

получить быстрый и адекватный фидбек об идее;

оценить возможности стартапа;

получить ценные советы по доработке проекта и продвижению своей компании;

обрести источник финансирования.

Зону Speed Dealing на конференции "Интернет вещей" посетят более 20 крупнейших инвесторов. Среди них такие известные компании, как Haxasia, GS Venture, GS Group, GVA, Launch Gurus, LETA Capital, ФРИИ, The Untitled Venture Company, VentureClub.ru, Monkeys & Partners (от Star2UP Inc.), Orange Startup Ecosystem.

Генеральным партнером встречи Speed Dealing выступает ведущий акселератор Европы по направлению IoT и Smart Data – компания из Барселоны Startupbootcamp. Компания занимается поиском, обучением и развитием наиболее перспективных европейских проектов, разрабатывающих революционные решения в области Интернета вещей и смарт-технологий. Избранные стартапы имеют возможность работать с лучшими наставниками, инвесторами и партнёрами. При этом каждая команда разработчиков получает €15 000 начальных инвестиций от Startupbootcamp, а также €450 000 за счёт партнёрских сервисов.

На встрече Speed Dealing в рамках конференции "Интернет вещей" планируется презентация 20 стартапов. При этом каждый разработчик сможет абсолютно бесплатно представить свои уникальные IoT-решения международным инвесторам, бизнес-ангелам и венчурным фондам. Для участия в Speed Dealing нужно просто заполнить форму регистрации на сайте.

Конференция "Интернет вещей" состоится уже 29 сентября. Спешите подать заявку, чтобы войти в список 20 счастливчиков и реализовать свои перспективные идеи с помощью крупных инвесторов.

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