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    Компания "Инфосистемы Джет" – "золотой" партнер F5 Networks

Компания "Инфосистемы Джет" – "золотой" партнер F5 Networks


02.09.2016

Компания "Инфосистемы Джет" – "золотой" партнер F5 Networks

Компания "Инфосистемы Джет" получила статусы UNITY GOLD PARTNER и Managed Services Provider (MSP) от F5 Networks, подтверждающие высокий уровень компетенций и глубокую экспертизу интегратора в сфере безопасной доставки приложений. В свою очередь, получение статуса MSP позволяет компании обеспечивать безопасность бизнес-приложений своих заказчиков по сервисной модели, избавляя их от необходимости приобретения оборудования.

Компания "Инфосистемы Джет" широко применяет весь спектр продуктов F5 и реализует комплексные ИБ- и ИТ-проекты, используя различные комбинации функциональных элементов платформы BIG IP. На площадке интегратора развернут демо-стенд, позволяющий моделировать условия использования решений в инфраструктуре конкретного заказчика.

"Бизнес-приложения, основанные на web-технологиях – актуальный тренд современного рынка. Это влечет за собой необходимость обеспечения их безопасности, т.к. повсеместное использование web-технологий делает их очень привлекательными для злоумышленников, – комментирует Юрий Черкас, руководитель направления инфраструктурных ИБ-решений Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". – По итогам 2015 года продукты F5 вошли в пятерку наиболее востребованных решений по безопасности ИТ-инфраструктуры и их продажи продолжают расти. В том числе этот рост обусловлен спросом на технологии инспекции SSL-трафика и тем, что внедрение решений F5 не усложняет ИТ-инфраструктуру заказчиков, а возможность поэтапного наращивания функционала делает оптимальным планирование инвестиций".

"Присвоение компании "Инфосистемы Джет" статуса UNITY GOLD PARTNER – закономерный результат нашего сотрудничества, которое успешно развивается с 2013 года, – отмечает Дмитрий Тихович, руководитель по работе с каналом продаж F5 Networks в Восточной Европе, России и СНГ. – На сегодня статусом золотого партнера F5 обладают всего 2 компании. "Инфосистемы Джет" являются для нас одним из ключевых партнеров в России и СНГ, который досконально знает наши технологии и предлагает на их базе решения, оптимально соответствующие потребностям бизнеса заказчика".

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