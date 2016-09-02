Huawei представляет интегрированную коммуникационную платформу Safe City на HUAWEI CONNECT 2016

02.09.2016

Компания Huawei представила интегрированную коммуникационную платформу (ИКП) в ходе конференции HUAWEI CONNECT 2016 в Шанхае. Платформа пополнила линейку решений Safe City, выводя на новый уровень сетевое взаимодействие и возможности визуального контроля. ИКП способна регистрировать оповещения, поступающие из разных каналов через социальные сети, Интернет вещей и т.д., а также быстро получать доступ к большим объемам видео. Она обеспечивает быстрое реагирование и обработку аварийных вызовов, четкое взаимодействие различных служб экстренного реагирования и командное принятие детализированных и обоснованных решений.

О запуске интегрированной коммуникационной платформы было объявлено 31 августа на международном саммите Global Safe City Summit, проходившем в рамках конференции HUAWEI CONNECT 2016 в Шанхае. Саммит под девизом "Leading New ICT, Making Cities Safer", собрал более 1500 представителей правительственных учреждений, стандартизирующих организаций, консалтинговых фирм и отраслевых партнеров Huawei. На саммите обсуждалось использование облачных вычислений, Интернета вещей, широкополосного мобильного интернета и видео. По словам участников, организации, работающие в секторе обеспечения общественной безопасности, должны использовать интеллектуальный подход и облачные технологии для создания в городах упреждающих интегрированных систем безопасности с полной визуализацией.

Безопасный город меняется в цифровом мире

Полицейские структуры и органы безопасности всего мира понимают, что традиционные аналоговые методики обеспечения безопасности уже не отвечают потребностям современных городов. Ку Бун (Khoo Boon), бывший глава Интерпола и комиссар Управления полиции Сингапура, отметил: "В контексте современной цифровой экономики возникает целый спектр новых угроз безопасности. Мы должны переходить от создания разрозненных городских систем к совершенствованию коллективной системы обеспечения общественной безопасности. Мы должны идти в ногу со стремительными общественными и технологическими изменениями и улучшать меры обеспечения безопасности, развивая межведомственное взаимодействие и укрепляя сотрудничество правоохранительных органов и общественности".

Методы обеспечения безопасности в городе должны меняться, и ИКТ играют в этом процессе главную роль. Такие технологии, как Интернет вещей, LTE, облачные вычисления и анализ больших массивов данных помогают органам безопасности быстро разрабатывать стратегии, совершенствовать инфраструктуру систем безопасности и контролировать расходы. Томас Линч (Thomas Lynch), директор IHS по безопасности и исследованиям в области передачи особо важной информации, считает свободный поток данных ключом к созданию безопасного города. Новые технологии могут обеспечить повышенную эффективность работы служб экстренной помощи и более быстрое реагирование на угрозы безопасности. По результатам исследований IHS, общий объем мировых инвестиций в решения для обеспечения общественной безопасности превысил $5,5 млрд, и этот показатель вырастет до $8 млрд к 2019 году.

В число новаторов в области обеспечения безопасности входит правительство Кении, которое обладает большим опытом внедрения решений "безопасного города". Фрэнсис Гачина Гатуту (Francis Gachina Gatuthu), директор iC3, государственного полицейского управления Министерства внутренних дел и координации при Национальном правительстве Кении, в своем выступлении отметил, что кенийское правительство приложило серьезные усилия для улучшения общественного порядка в последние несколько лет. eLTE-система командного центра обеспечивает доступ к камерам охранного видеонаблюдения (CCTV) в городских районах, а также в местах проведения массовых мероприятий, так что появляется возможность быстро и точно реагировать в экстренных ситуациях. Кенийское правительство модернизирует системы связи, используемые государственным полицейским управлением, в рамках концепции развития сектора безопасности до 2030 года. Согласно данным ежегодного отчета полицейского управления Кении за 2015 год, уровень преступности в стране резко снизился после внедрения новой системы. Количество туристов также значительно увеличилось, и заполняемость гостиничных номеров в январе-феврале выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

Новые ИКТ делают города безопаснее

Интегрированная коммуникационная платформа (ИКП) Huawei, представленная на международном саммите "Безопасный город", решает проблему использования различными ведомствами несовместимых технологий и сетей. ИКП выполняет функции командного центра, регистрируя оповещения, поступающие из разных источников, и обеспечивая работу единой системы голосовой и видеосвязи. Она создает выделенные каналы видеосвязи для полиции, экспертов-консультантов и даже служб быстрого реагирования на местах. Голосовые и видео-сообщения, а также другие данные могут быть адресованы и переданы любой группе пользователей или устройств через SDN-сети. "Высокопроизводительная интегрированная коммуникационная платформа является символом "умного" командного центра. Мы наблюдаем начало новой эры конвергентного и визуализированного управления безопасностью", - комментирует Ко Хун Эн (Koh Hong Eng), главный эксперт Huawei в области общественной безопасности.

В ходе саммита Huawei также продемонстрировала свою систему интеллектуального анализа видео, которая быстро собирает видеоматериалы с камер видеонаблюдения на открытой облачной платформе для проведения анализа с использованием целого спектра "умных" аналитических приложений, выпускаемых партнерами Huawei. Список видеорешений Huawei также включает Front-end Intelligence и Quick Video Synopsis. Front-end Intelligence – это "умное" сетевое решение для мониторинга, передающее облачную аналитику непосредственно на оборудование системы охранного видеонаблюдения. Оно позволяет производить первоначальное опознание целей, определять их ключевые характеристики и проводить поведенческий анализ. Решение Quick Video Synopsis помогает правоохранительным органам проводить расследования, обрабатывая до одного часа видео меньше чем за минуту и превращая его в сжатую сводку, содержащую только ключевые динамические последовательности.

Два ключевых преимущества решений Safe City – визуализация информации и координация взаимодействия различных ведомств и ресурсов. На данный момент существует шесть модулей: Converged Command, Intelligent SenseAlert, Critical Communication, Policing Big Data и Policing Cloud. Компания Huawei тесно сотрудничает с ведущими консалтинговыми компаниями, системными интеграторами и разработчиками ПО со всего мира в разработке комплексной системы Safe City, способную удовлетворить все потребности клиентов в рамках единого пакета решений.

Решения Huawei помогают обеспечивать безопасность 400 млн человек в 100 с лишним городах в более чем 30 странах – от Кении и Саудовской Аравии до Индонезии и Китая.

Конференция HUAWEI CONNECT 2016 проводится с 31 августа по 2 сентября в Шанхайском Экспоцентре, Mercedes-Benz Arena и Шанхайском международном выставочном и конвенционном центре. Ее уже посетило свыше 20 тысяч отраслевых экспертов, которые обсуждали, как создать совершенный мир связи и как содействовать цифровой трансформации в различных отраслях.











Добавить комментарий