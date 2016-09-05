Радиус-Сервис продолжает эксплуатацию DeviceLock для защиты данных.

05.09.2016







ООО "Фирма "Радиус–Сервис" - динамично развивающаяся компания, предоставляющая широкий спектр современного оборудования, в том числе инновационных продуктов собственного производства, и услуг высокого качества для нужд нефтяных и буровых организаций. В числе клиентов Радус-Сервис – такие компании, как Роснефть, Интегра, ГазпромНефть, Техгеобур.

Общая численность сотрудников фирмы превыше 600 сотрудников, при этом пользователи разделены по двум крупным геолокациям и активно используется виртуальная инфраструктура.

"Возможность неконтролируемого использования сотрудниками портов и внешних устройства хранения информации мы рассматриваем как одну из ключевых уязвимостей в системе обеспечения информационной безопасности компании. В целях снижения рисков утечки конфиденциальной информации Радиус-Сервис с 2008 г. использует программный продукт DeviceLock для минимизации этого фактора риска. Отметим также, что DeviceLock закрывает большую уязвимость при относительно невысокой стоимости, а весь процесс развертывания и настройки был выполнен собственными силами.", - рассказывает Артёмов Артём Александрович, руководитель группы системного администрирования.

Многолетний опыт эксплуатации DeviceLock в Фирме Радиус-Сервис показал достаточно высокую надежность и функциональную оснащенность DeviceLock, а также высокую оперативность работы службы технической поддержки вкупе с точными ответами по существу.

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