АМТ-ГРУП примет участие в выставке InfoSecurity Russia 2016

06.09.2016







АМТ-ГРУП объявляет об участии в XIII Международной выставке InfoSecurity Russia 2016. Выставка пройдет с 20 по 22 сентября 2016 года в выставочном комплексе "Крокус Экспо".

InfoSecurity Russia – единственная профильная выставка индустрии Информационной безопасности в России и событие с мировым именем, которое служит для построения деловых отношений между потребителями и производителями продуктов и услуг информационных технологий и информационной безопасности. Выставка ежегодно собирает основных российских и зарубежных производителей оборудования, ПО, комплексных систем в области построения сетей передачи данных, обработки и хранения информации, а также технических средств защиты информации.

На своем стенде АМТ-ГРУП представит собственное решение АМТ InfoDiode для однонаправленной передачи данных, реализованное в виде программного-аппаратного комплекса (ПАК). ПАК АМТ InfoDiode позволяет решать ряд уникальных задач, в рамках которых гарантируется защита от многих угроз информационной безопасности. InfoDiode обеспечивает высочайший уровень изоляции критичных информационных систем, сохраняя при этом нужный уровень их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.

Также на стенде будут продемонстрированы основные элементы услуги AMT Security Operations Center (SOC). АМТ-ГРУП на базе собственного Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ (SOC) предоставляет своим клиентам обширный спектр сервисов, таких как выявление и реагирование на инциденты ИБ, их расследование, анализ уязвимостей инфраструктуры и приложений, защита от киберугроз и атак, в том числе, атак DDoS, защитаweb-приложений, эксплуатация средств защиты, аналитика по вопросам ИБ.

Посетители стенда смогут получить консультации специалистов АМТ-ГРУП, информацию о реализованных проектах и отзывах заказчиков, интеграционном опыте в области проведения аудитов ИБ и тестов на проникновение, защиты АСУ ТП и объектов критичной инфраструктуры, защиты организаций финансового сектора, государственных информационных систем и т.д.

Специалисты АМТ-ГРУП примут участие в работе Форума, который пройдет в период работы выставки.

Доклад Алексея Мальнева, заместителя директора департамента информационной безопасности АМТ-ГРУП на тему "Каких угроз нам ждать от Интернета Вещей и Промышленного Интернета" состоится 20 сентября 2016 г. в рамках конференции "Информационная безопасность промышленного сектора". В докладе будут рассмотрены различные концепции и взгляды на данное явление, обозначены серьезные проблемы с точки зрения ИБ, с которыми, с большой вероятностью, пользователи столкнутся в ближайшее время. В докладе описываются как сами новые угрозы ИБ, так и варианты/конкретные примеры возможного противодействия данным угрозам.

Добавить комментарий