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    На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов

На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов


08.09.2016

На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов

На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов

На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов

На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов

29 сентября в рамках ежегодной выставки-конференции "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов IoT. В грандиозном сражении будут участвовать команды из России, Беларуси и других стран. Каждая команда сможет представить по 10 собственных проектов.

Международная Битва стартапов будет проходить между тремя командами:

  • российской;

  • белорусской;

  • международной.

Белорусские проекты будут представлены республиканским центром поддержки предпринимательства "Стартап технологии". Уже семь лет подряд ООО "Стартап технологии" регулярно проводит различные бизнес-мероприятия, такие как "Стартап года", Startup Weekend, Invest Weekend, в которых участвуют сотни бизнесменов и большое количество инвесторов. Компания помогает предпринимателям найти новые решения, проверить существующие гипотезы, завести полезные связи, привлечь партнёров и т.д. Сообщество предпринимателей и бизнесменов "Стартап технологии" насчитывает уже более 5000 человек. На данный момент организация проводит отбор наиболее перспективных проектов, которые смогут принять участие в битве в Москве.

В международную команду будут входить лучшие стартапы из Польши, Украины, Грузии и Казахстана.

Международная Битва стартапов организована при поддержке компании StartUP BAZAAR – площадки для реализации венчурных сделок с общим инвестиционным фондом 8,5 млрд рублей, которая на сегодняшний день представляет более 117 инвесторов и 100 экспертов.

Вести Битву стартапов будет основатель компании StartUP BAZAAR – Denis Kozminykh Предприниматель, бизнес-тренер, инвестиционный board-проводник и ментор уже более шести лет занимается поддержкой малого бизнеса. Денис является экспертом в области командообразования и моделирования бизнес-процессов, а также имеет богатый опыт превращения перспективной идеи в успешное и прибыльное дело.

Начнется международная Битва IoT-стартапов на конференции "Интернет вещей" в 14.00. Не пропустите это грандиозное событие!

Ежегодная выставка-конференция "Интернет вещей" будет проходить 29 сентября в World Trade Center Moscow. Помимо состязания лучших стартап-проектов на мероприятии пройдут тематические лекции, воркшопы, встреча инвесторов и разработчиков Speed Dealing, будет организована масштабная выставка передовых IoT-технологий и многое другое. Узнать подробнее о конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

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