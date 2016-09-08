На выставке "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов

08.09.2016



















29 сентября в рамках ежегодной выставки-конференции "Интернет вещей" состоится международная Битва стартапов IoT. В грандиозном сражении будут участвовать команды из России, Беларуси и других стран. Каждая команда сможет представить по 10 собственных проектов.

Международная Битва стартапов будет проходить между тремя командами:

российской;

белорусской;

международной.

Белорусские проекты будут представлены республиканским центром поддержки предпринимательства "Стартап технологии". Уже семь лет подряд ООО "Стартап технологии" регулярно проводит различные бизнес-мероприятия, такие как "Стартап года", Startup Weekend, Invest Weekend, в которых участвуют сотни бизнесменов и большое количество инвесторов. Компания помогает предпринимателям найти новые решения, проверить существующие гипотезы, завести полезные связи, привлечь партнёров и т.д. Сообщество предпринимателей и бизнесменов "Стартап технологии" насчитывает уже более 5000 человек. На данный момент организация проводит отбор наиболее перспективных проектов, которые смогут принять участие в битве в Москве.

В международную команду будут входить лучшие стартапы из Польши, Украины, Грузии и Казахстана.

Международная Битва стартапов организована при поддержке компании StartUP BAZAAR – площадки для реализации венчурных сделок с общим инвестиционным фондом 8,5 млрд рублей, которая на сегодняшний день представляет более 117 инвесторов и 100 экспертов.

Вести Битву стартапов будет основатель компании StartUP BAZAAR – Denis Kozminykh Предприниматель, бизнес-тренер, инвестиционный board-проводник и ментор уже более шести лет занимается поддержкой малого бизнеса. Денис является экспертом в области командообразования и моделирования бизнес-процессов, а также имеет богатый опыт превращения перспективной идеи в успешное и прибыльное дело.

Начнется международная Битва IoT-стартапов на конференции "Интернет вещей" в 14.00. Не пропустите это грандиозное событие!

Ежегодная выставка-конференция "Интернет вещей" будет проходить 29 сентября в World Trade Center Moscow. Помимо состязания лучших стартап-проектов на мероприятии пройдут тематические лекции, воркшопы, встреча инвесторов и разработчиков Speed Dealing, будет организована масштабная выставка передовых IoT-технологий и многое другое. Узнать подробнее о конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

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