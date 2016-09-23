InfoSecurity Russia/ItSec 2016: главный интеллектуальный форум для обсуждения вопросов защиты информации между представителями власти и бизнеса, вендорами и заказчиками

23.09.2016







20—22 сентября 2016 года состоялась XIII Международная выставка InfoSecurity Russia/ItSec, в очередной раз подтвердив статус ведущей национальной выставки индустрии информационной безопасности. По предварительным оценкам экспозицию и деловую программу посетили более 5000 технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны.

Виталий Лютиков, ФСТЭК России: "Подобные мероприятия крайне актуальны для нас и всей отрасли информационной безопасности. Мы не первый год встречаемся на InfoSecurity Russia и обсуждаем наиболее значимые вопросы обеспечения информационной безопасности. Особенно важно донести до участников отрасли нововведения и обновления нормативно-правовой методической базы в области защиты информации. Обсудить отдельные задачи, которые стоят перед нами и всеми игроками рынка ИБ. Количество участников и посетителей выставки остается стабильным, что для нас является, определенно, положительным сигналом"

InfoSecurity Russia/ItSec 2016 — это более трехсот продуктов и решений, представленных в экспозиции, 15000 предварительно назначенных встреч, 197 мероприятий на стендах экспонентов и в конференц-залах, 210 докладчиков из числа ведущих мировых и российских экспертов, вещающих в четырех параллельных конференционных потоках.

Андрей Мирошкин, "Гротек": "InfoSecurity Russia — это главное событие рынка, соединяющее выставку многочисленных конференций и дискуссий. Место встречи всех участников рынка и самое посещаемое мероприятие по тематике ИБ. Все, что происходит в рамках мероприятия, нацелено на бизнес в секторе информационной безопасности. InfoSec 2016 показывает, что рынок адаптировался, компании выстроили среднесрочные планы, и мы переходим, пожалуй, к обновленному режиму, когда многие вещи делаются по-другому. Это время наиболее коммерчески активное, я бы сказал даже — по-предпринимательски активное: позитивное планирование, выстраивание новых ожиданий, формулирование новых идей. Для зарубежных компаний появляются новые и новые возможности выхода на рынок, для российских поставщиков — уникальное время, когда наши потребители готовы покупать столько отечественных продуктов и решений, сколько индустрия может произвести".

Спонсоры и партнеры Специальные события были организованы совместно с партнерами и спонсорами выставки — компаниями Huawei, Trustwave, Axoft, SAP, Group-IB, Security Vision, "Норникель", "ВымпелКом", УЦ "Информзащита", ISACA, Almaz Capital, Лабораторией Касперского, Ассоциацией защиты информации.

Зубарев Александр, Huawei "Вопросы информационной безопасности в компании Huawei занимают ключевое место, находятся всегда в фокусе внимания и имеют стратегическое значение. Мы глубоко убеждены в том, что только открытое взаимодействие всех заинтересованных сторон: государственных органов, поставщиков и потребителей современных защищенных технологий и продуктов, объединение их усилий способно противостоять современным угрозам безопасности. Я благодарю организаторов и участников InfoSecurity Russia 2016 за приглашение, за замечательную выставку и за наше многолетнее плодотворное сотрудничество".

Дмитрий Григорьев, "Норникель" "InfoSecurity Russia по праву обладает статусом ведущей национальной выставки индустрии информационной безопасности. Вместе с тем, она является главным интеллектуальным форумом специалистов, представляющих как производителей профильной продукции, так и органы государственного регулирования, и ведущие промышленные предприятия страны. В условиях тотальной дигитализации производственных процессов, вопросы кибербезопасности становятся в ряд первоочередных задач служб корпоративной защиты предприятий, имеющих стратегическое значение для экономической безопасности страны. "Норникель" актуализирует свою Стратегию информационной безопасности, которая призвана обеспечить новый уровень защиты наших активов и инфраструктуры, соответствующий новым вызовам.InfoSecurity Russia 2016 для нас - важная коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов защиты информационных ресурсов между представителями власти и бизнеса, вендорами и потребителями".

Технологии и тренды В этому году в работе выставки приняли участие 98 компаний-лидеров в сфере защиты информации. Среди них: 1IDM, AirWatch, AUVESY, Axoft, Bitdefender , Blue Coat – Symantec, Custis, DDoS-GUARD, Defence Group, Extreme Networks, Fortinet, Gigamon, Group-IB, Huawei, ISBC, IT Guard, Palo Alto Networks, Netwell, Netwell, Niagara Networks, ObserveIT, PeopleNet Security, Positive Technologies, ProtoSecurity, SailPoint Technologies, SAP, StaffCop ("Атом Безопасность"), TerraLink, Thales e-Security, Tottoli GSM, Trustwave, Vaultize Technologies, WALLIX / СКДПУ, Web Control, XSoft, АВ Софт, Компания "Актив", Аладдин Р.Д., АЛТЭКС-СОФТ, АМИКОН, АМТ-ГРУП, Газинформсервис, НПП "Гамма", "ДиалогНаука", ИВК, ИМАГ, Security Vision, "Инфосистемы Джет", "ИнфоТеКС", НПП ИТБ, "Калуга Астрал", "Кросс технолоджис", НПО "Эшелон", "Новые технологии безопасности" (НТБ), ОКБ САПР, "С-Терра СиЭсПи", СИБРУС, СКБ "Контур", ТСС, "Фактор-ТС" и другие.

Участники выставки представили более трехсот продуктов в области защиты информации и информационных технологий. Каждый посетитель смог получить подробную информацию о продуктах в области мобильной безопасности, облачных решений, защиты персональных данных, сетевых решений, криптографии, шифрования, антивирусов, центров хранения и обработки данных, удостоверяющих центров, электронной защиты периметра, электронных госуслуг, виртуализации, управления идентификацией, DLP-решений, Internet of Things, NFC-технологий, PCI DSS, SOC, VPN, АСУ ТП, безопасности приложений, ДБО, защиты от таргетированных атак, идентификации и контроля доступа и многих других.

Владимир Бенгин, Positive Technologies "InfoSecurity Russia для Positive Technologies явилась прекрасной площадкой для демонстрации как наших продуктов, так и экспертизы международного уровня. Это накладывало определенные ожидания как к объему посетителей, так и их компетенциям. Спасибо организаторам за оправданные ожидания, которые не смогли бы оправдаться без сбалансированной и актуальной программы конференционной части, где были затронуты интереснейшие темы мира ИБ. А большой наплыв посетителей на стенд и интерес к новым решениям дает нам уверенность в востребованности и наших идей и самой выставки. Спасибо InfoSec!"

Ведущие отечественные производители представили новейшие решения в коллективной экспозиции "Сделано в России", которая традиционно привлекает внимание государственных заказчиков и регуляторов отрасли.

Деловая и образовательная программа Мероприятия деловой программы посвящены самым актуальным темам, интересующим специалистов и заказчиков рынка информационной безопасности. Благодаря расширенной деловой программе и разнообразию представленных решений и услуг на выставке собрались ведущие руководители и специалисты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

День промышленного сектора В рамках Дня промышленного сектора ключевыми дискуссиями стали: "Защита информации в промышленности", "Защита от целенаправленных атак", "Промышленный Интернет вещей и информационная безопасность", Особенности перехода промышленных систем на виртуальные платформы", "5 историй про импортозамещение", "Противодействие мошенничеству в промышленном секторе"

Андрей Лукашов, Министерство энергетики Московской области "Не все до конца понимают, насколько глубоко информационные технологии вошли во все сферы деятельности, особенно в области энергетической инфраструктуры. Причины сбоев в работе, как правило, связаны с кибератаками и попытками оказать внешнее негативное воздействие на информационные технологии. Надеюсь, что совместными усилиями разработчиков системы защиты информации мы обеспечим информационную безопасность и дальнейшее развитие всех направлений, начиная с вопросов сохранения персональных данных и заканчивая сопровождением работы информационных систем".

День финансового сектора Специалисты собрались для обсуждений решений для платежных систем и ритейла: "FinCERT — совершенствование системы информационного взаимодействия в кредитно-финансовой сфере", "Кроссканальное мошенничество", "Таргетированные атаки: тенденции и способы защиты", "Инфобезопасность на предприятиях ритейла", "Карты. Платежи. Мобильность".

Дмитрий Фролов, Банк России "Знаменательное событие InfoSecurity Russia — это площадка, где обсуждаются злободневные темы, решаются насущные проблемы информационной безопасности. Особенный интерес представил круглый стол, посвященный банковскому сектору. Те новые направления, которые были отмечены в июльском заседании правительства и посвящены созданию единой системы противодействия информационным угрозам в финансовой сфере, мы успешно обсудили и в рамках InfoSecurity".

День инноваций и образования Завершили насыщенную программу выставки ключевые мероприятия: "Безопасность виртуальной среды", "Доверие к гипервизорам", "Образование и профстандарты", "Кадровая безопасность".

Особый интерес вызвала дискуссия "Стартапы — шаг в бизнес" при участии представителей Фонда "Сколково", Almaz Capital и Лаборатории Касперского.

В деловой программе приняли участие признанные эксперты рынка информационной безопасности России: Дмитрий Шевцов (ФСТЭК России), Алексей Кубарев (ФСТЭК России), Андрей Духвалов (Лаборатория Касперского), Денис Легезо (Лаборатория Касперского), Сергей Ходаков (Сколково), Дмитрий Фролов (Банк России), Михаил Кадер (Cisco), Андрей Кульпин (Норникель), Илья Сачков (Group-IB), Александр Виноградов (Златкомбанк), Владимир Кропотов (Positive Technologies), Евгений Новиков (Минэнерго России), Геннадий Волчек (САЦ Минэнерго России), Сергей Бабкин (ПАО "Россети"), Лев Палей (СО ЕЭС), Алексей Петухов (Инфосистемы Джет), Андрей Костогрызов (ТПП РФ), Виталий Пиков (ЦНИИ ВВС МО РФ), Антон Яковенко (ПАО "Туполев"), Григорий Сизов (ВымпелКом), Алексей Мальнев (АМТ-ГРУП), Владимир Резин (СДЭК), Владислав Климов (SAP), Евгений Куртуков (Axoft), Алина Засимович (Ernst&Young), Сергей Яковлев (Интерфакс), Владимир Шикин (НБКИ), Александр Чернов (Элемент 5), Максим Толкачев (БСТМ МВД России), Александр Секретов (QIWI), Оксана Докучаева (ЦИБ ФСБ России), Алексей Голенищев (Альфа-Банк) и многие другие.

Международным опытом обеспечения информационной безопасности поделились: Зоран Живкович (Сербская ассоциация кибербезопасности), Розмари М. Амато (ISACA), Станислав Михайлов (Trustwave).

До встречи на InfoSecurity Russia/ItSec 2017 Выставка InfoSecurity Russia 2016 завершилась, но работа онлайн продолжается. Все, кто не смог посетить выставку в этом году, могут воспользоваться онлайн-сервисом и скачать то, что пропустили. Презентации и доклады уже размещены на сайте и доступны для скачивания в системе "Мой Отчет": http://www.infosecurityrussia.ru/my/. На сайте будут доступны фотоотчет и видеоинтервью с участниками выставки.

Благодарим всех участников, партнеров, посетителей и приглашаем к работе над мероприятием следующего 2017 года!

Бронируйте участие на самых выгодных лучших условиях

Директор выставки

Наталья Рохмистрова

rohmistrova@groteck.ru

+7 (495) 647-04-42 (доб. 21-55)

Добавить комментарий