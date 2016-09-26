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    Топ-5 спикеров конференции "Интернет вещей"

Топ-5 спикеров конференции "Интернет вещей"


26.09.2016

Топ-5 спикеров конференции "Интернет вещей"

29 сентября в World Trade Center Moscow состоится грандиозная конференция "Интернет вещей", где будут выступать лучшие эксперты отрасли. Представляем вам топ-5 спикеров, которые расскажут на мероприятии о своих уникальных разработках.

Patric Kramerвживит микрочип каждому желающему

Немецкий профессор-киборг является носителем вживлённых микрочипов и постоянно экспериментирует с новыми имплантатами в своём теле. Естественно, самый активный биохакер Европы вживляет небольшие умные метки RFID и NFC всем желающим, распространяя таким образом идею о человеке будущего, который будет подключён к Интернету посредством подкожных или мозговых имплантатов. 

Angel Garcia Rivasвстретится тет-а-тет с основателями стартап-проектов

Инвестор и предприниматель с 20-летним опытом успешного ведения бизнеса является основателем крупнейшего акселератора в Европе – Startupbootcamp, который работает с перспективными разработчиками решений в сфере IoT, кибербезопасности и Big Data.

Zviad Kardava – познакомит с умным зеркалом от Google

Google developer expert IoT, разработчик распределённых систем и Интернета вещей, высококвалифицированный специалист в области Industrial IoT, активный член сообщества Google Developer Groups, которое объединяет лучших разработчиков со всего мира, а также главный эксперт на IoT-хакатонах России.

Алексей Лукацкийрасскажет все про информационную безопасность в Industrial IoT

Эксперт с 14-летним опытом работы в области информационной безопасности. Работает консультантом по защите данных в Cisco Systems – ведущей компании по созданию и продаже сетевого оборудования. За свой грандиозный вклад в развитие отрасли Алексей Лукацкий получил большое количество наград и в 2007 году был включён в рейтинг 100 выдающихся персон отечественного IT-рынка.

Boris Desier – поможет с комплексными решениями для вертикальных рынков Интернета

Соучредитель и вице-президент по продажам компании Actility, которая является мировым лидером в сфере LoRaWAN LPWAN. Она поставляет готовые решения на основе платформы ThingPark Wireless, с помощью которой можно подключить к Интернету вещей абсолютно всё – от небольшого предприятия до целого города. 

Подключайтесь к конференции "Интернет вещей"! Регистрируйтесь и приходите 29 сентября в World Trade Center.

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