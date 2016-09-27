Беспроводные и проводные сети как основа всему умному в городах от АМТ-Груп, Avaya и Allied Telesis на All-over-IP Expo 2016
27.09.2016
Эксперты компаний "АМТ-Груп", AVAYA и Allied Telesis расскажут, куда движется мир сетевой инфраструктуры и как на наших глазах зарождаются новые области сетевых технологий, уверенно и успешно теснящие традиционные сети – 23 ноября на 4-й конференции "Умный город, умное здание" на форуме All-over-IP Expo 2016 в Москве.
Основой цифровои? инфраструктуры и всему умному в городах и зданиях являются высокоскоростные оптические, сенсорные, проводные и беспроводные сети. Они имеет первостепенное значение для успешного предоставления новых сервисов и готовности к будущему спросу на новые услуги.
Используя опыт реализации инновационных проектов для корпораций и госзаказчиков, эксперты "АМТ-Груп", AVAYA и Allied Telesis заглянут вперед, чтобы сверить часы с мировыми трендами и предложить видение развития сетей для российских умных городов и зданий.
Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).
9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016 Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.