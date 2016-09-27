Беспроводные и проводные сети как основа всему умному в городах от АМТ-Груп, Avaya и Allied Telesis на All-over-IP Expo 2016

27.09.2016















Эксперты компаний "АМТ-Груп" Allied Telesis расскажут, куда движется мир сетевой инфраструктуры и как на наших глазах зарождаются новые области сетевых технологий, уверенно и успешно теснящие традиционные сети – 23 ноября на 4-й конференции " Умный город , умное здание" на форуме All-over-IP Expo 2016 в Москве.

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Основой цифровои? инфраструктуры и всему умному в городах и зданиях являются высокоскоростные оптические, сенсорные, проводные и беспроводные сети. Они имеет первостепенное значение для успешного предоставления новых сервисов и готовности к будущему спросу на новые услуги.

Используя опыт реализации инновационных проектов для корпораций и госзаказчиков, эксперты "АМТ-Груп", AVAYA и Allied Telesis заглянут вперед, чтобы сверить часы с мировыми трендами и предложить видение развития сетей для российских умных городов и зданий.

Главный инженер проекта компании "АМТ-ГРУП" Алексей Белоусов расскажет о потенциале Wi-Fi-сетей – о новейших тенденциях и неочевидных аспектах передачи видеотрафика, голоса и мониторинга вторжений. Посетить >>

Менеджер по развитию бизнеса систем передачи данных в России и СНГ компании AVAYA Сергей Трюхан понятным языком изложит идею SDN и его приложений к конкретным задачам. А также новый подход к построению сетей передачи данных, основанных на открытых стандартах и поддерживающих передачу данных в реальном времени. Посетить >>

Менеджер по работе с партнерами компании Allied Telesis Александр Алексеев на конкретном примере технологии Allied Telesis Management Framework (AMF) покажет, какие преимущества программно-конфигурируемая сеть SDN дает предприятиям уже сейчас, в том числе как снижает стоимость управления сетевой инфраструктурой на 60%. Посетить >>

Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).



9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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