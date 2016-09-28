"Сервионика" поможет клиентам усилить контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP

28.09.2016







Компания "Сервионика" (ГК "Ай-Теко"), ведущий российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга, объявляет о получении статуса бронзового партнера компании "Смарт Лайн Инк" – российского разработчика программных комплексов DeviceLock DLP, признанных международными лидерами в области защиты корпоративной информации от утечек.

Для оценки возможностей DeviceLock DLP клиенты "Сервионики" смогут установить пробные версии программного комплекса, получить демонстрационные материалы и консультации специалистов. Кроме того, "Сервионика" и "Смарт Лайн Инк" организуют оперативное и качественное взаимодействие служб технической поддержки пользователей. Включение продуктов DeviceLock DLP в состав комплексных решений "Сервионики" позволит предотвращать случайные или преднамеренные утечки информации: создается контролируемая рабочая среда, включающая в себя как корпоративные компьютеры и сети, так и собственные мобильные устройства пользователей. DeviceLock DLP обеспечивает защиту информации от несанкционированного копирования, передачи через электронную почту и мессенджеры, несанкционированного доступа через Wi-Fi и Bluetooth, а также позволяет обнаруживать данные, хранимые на рабочих местах с нарушением корпоративной политики безопасности.

С помощью DeviceLock DLP компании могут вести постоянный анализ и контроль использования каналов передачи, сохранения и печати данных в процессе работы пользователей. Контроль работы пользователей с данными ведется по широкому спектру параметров: форматы, типы интерфейсов и устройств, сетевые протоколы, направления передачи, время суток и т.д. В зависимости от свойств той или иной группы пользователей могут быть по-разному ограничены возможности копирования или использования съемных носителей, а для тех, кто входит в группу риска, установлен более глубокий уровень контроля, основанный на анализе контента (содержимого документов, переписки и других данных). Тексты, направляемые на печать, с помощью DeviceLock DLP можно контролировать, даже если они не были сохранены в файловой системе. Также анализируется содержание файлов, передаваемых через мессенджеры, и содержание самой переписки. Уникальный резидентный модуль оптического распознавания символов помогает предотвратить утечки информации через использование изображений (например, сканов или фотоснимков документов).

"Человеческий фактор остается основной причиной утечек информации: по небрежности или умыслу ценные данные могут быть переданы по незащищенным каналам, скопированы для передачи конкурентам, пользовательские устройства могут быть под действием вредоносного ПО. Предотвратить различные типы угроз позволяет комплексный подход к проблемам информационной безопасности, реализованный в решениях DeviceLock DLP", – сообщил Сергей Вахонин, директор по решениям "Смарт Лайн Инк".

"Развертывание современных ИТ-систем неразрывно связано с использованием современных средств информационной безопасности для обеспечения сохранения конфиденциальных данных, коммерческой тайны, оборонных и государственных интересов. Использование программных комплексов DeviceLock DLP для защиты данных наших заказчиков обеспечит эффективный контроль за работой пользователей с информацией, а также позволит выполнить требования импортозамещения. Именно такие условия необходимы заказчикам "Сервионики", учитывая важность и сложность задач, решаемых их ИТ-комплексами", – заявил Василий Степаненко, директор департамента информационной безопасности компании "Сервионика".

DeviceLock DLP обладает наиболее полным набором возможностей контроля локальных портов и периферийных устройств - съемных накопителей, принтеров, USB-портов, а также обеспечивает контроль данных в виртуальных и перенаправленных устройствах, системном буфере обмена Windows, сетевых приложениях и протоколах, используемых на контролируемых компьютерах.

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