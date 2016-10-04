Скачайте программу форума All-over-IP Expo 2016!

04.10.2016







Никогда ранее форум All-over-IP Expo не собирал такого числа практиков и энтузиастов технологий, желающих делиться передовым опытом внедрений, решения нетривиальных задач, возникающих на объектах, видением будущего, которое формируется под влиянием конвергенции индустрий.

Скачайте программу форума All-over-IP Expo 2016! >>

В 2016 году ядром программы выступают интеграторы, инженеры, проектировщики: Автономные Системы, АМТ-ГРУП, АРМО-Системы, Астерос, БЕЛТЕЛ, ВиТэк, ГЛОСАВ, Графика-Инжиниринг, Группа Б3, ЛАНИТ-Интеграция, ТЕХНОСЕРВ, Центр Речевых Технологий, CPE Group, IBC Solutions.

О будущем IP-индустрии рассказывают руководители компаний, инвестирующих миллионы долларов в R&D ежегодно: Suprema, MOBOTIX AG, Synology, Milestone Systems, Nedap Identification Systems, Basler AG, AVAYA, Allied Telesis.

Об успешных стратегиях на рынке безопасности и ИТ, новом в менеджменте, как инвестировать в инновации, на чем зарабатывать – готовятся говорить: ITV | AxxonSoft, Малленом Системс, Logipix, Dahua Technology, Билайн Бизнес.

Специальные гости программы: FERRERO RUS и Райффайзенбанк.

Скачайте программу форума All-over-IP Expo 2016! >>

Если вы разрабатываете системы безопасности, ИТ, коммуникаций, автоматизации, используйте обновленный форум All-over-IP Expo, чтобы создать полезные отношения с партнерами и клиентами, и вывести ваш бизнес на новый уровень! Обращайтесь к Ирине Суриной: surina@groteck.ru, +79859203286.

Если вы проектируете, закупаете или устанавливаете высокотехнологичные системы на объектах, приходите на форум All-over-IP Expo 2016, чтобы сделать следующий шаг в карьере, найти решения для своих задач, стать частью бизнес-сообщества. Регистрируйтесь и приходите: www.all-over-ip.ru/fast-reg/

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

На фото: программный директор форума All-over-IP Expo Ольга Федосеева

Добавить комментарий