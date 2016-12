Эксперты Infosecurity Russia 2016 обсудили вопросы импортозамещения Tweet

В рамках выставки Infosecurity Russia 2016 прошла секция, посвященная вопросам поддержки отечественного IT-производителя: "Уроки русского, или 5 историй про импортозамещение". Свои доклады представили российские компании и регуляторы: производитель средств защиты инфраструктуры и данных "Код безопасности"; системные интеграторы ФГУП "НТЦ "Атлас" и ЗАО НИП "Информзащита"; Технический комитет по стандартизации "Криптографическая защита информации" (TK 26), а также IТ-дистрибутор Axoft, который выступил в роли организатора и модератора секции. Участники дискуссии обменялись мнениями и помогли слушателям ответить на вопрос, как сориентироваться в отечественном реестре ПО и не ошибиться в выборе производителя. Cистемные интеграторы ФГУП "НТЦ "Атлас" и ЗАО НИП "Информзащита" привели примеры внедрений отечественного ПО в Федеральной службе исполнения наказания (внедрение ПАК "Соболь", разработанный "Кодом безопасности") и Национальной Системе Платежных Карт (внедрение Avanpost IDM). "Государство демонстрирует политическую волю по переводу госсектора и компаний с госучастием на отечественное ПО: вступил в силу закон о реестре российского ПО, подписан план перехода органов власти на отечественное офисное программное обеспечение, вступило в силу постановление правительства о запрете закупок иностранного ПО для государственных и муниципальных нужд. По результатам нашего исследования, 77% участников рынка уверены в успешности импортозамещения в перспективе. Однако этот процесс сопряжен с определенными сложностями: у заказчиков отсутствуют бюджеты на комплексную замену аппаратных и программных средств; высоки риски сбоев в процессе миграции", - комментирует ситуацию Андрей Голов, генеральный директор компании "Код безопасности". "С одной стороны, пользователь отечественного ПО независим от курса валют, сроков поставки и политических влияний; государство обеспечивает себе технологическую независимость, национальную и государственную безопасность. C дугой стороны, в процессе импортозамещения нужно быть готовым к трудностям: замена критически важной системы почти всегда сопровождается рисками; не всегда есть ПО, соответствующее функционалу; российские разработки не всегда совместимы с прикладным ПО. В целом, политика протекционизма может привести к снижению конкурентоспособности российской индустрии IT", — полагает Андрей Исаев, начальник коммерческой службы ФГУП "НТЦ "Атлас". "Российский опыт импортозамещения в IT отвечает общемировым тенденциям, хотя и имеет ряд особенностей, прежде всего, в части формирования реестра. Корпоративные пользователи ПО столкнулись с новыми законами и постановлениями и не всегда знают, как сделать правильный выбор. Начать стоит с очень четкой и подробной формализации технических требований: какие именно задачи вы хотите решить. Важно оценить репутацию разработчика: проанализировать необходимый объём и качество оказания технической поддержки, ознакомиться с примерами успешных внедрений на территории РФ, если таковые имеются. Мы рекомендуем получить у вендора план развития продукта: если какой-то функциональности нет в текущей версии - возможно, она появится в ближайшем релизе. Финальное решение стоит принимать только после запуска пилотного проекта. Хорошая практика – давать вендорам обратную связь по итогам пилотного тестирования: производитель может пойти навстречу и учесть потребности заказчика", - советует Евгений Куртуков, руководитель отдела поддержки и развития продаж Axoft. В свою очередь, Андрей Голов рекомендует при выборе поставщика обращать внимание на распространенность конкретного продукта и уровень его локализации, наличие у разработчика сертификатов регуляторов, оценивать потенциал его инвестиций в R&D, знакомиться со стратегиями развития продуктовых линеек. "В реестре отечественного ПО - много решений, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Так, при создании системы управления идентификационными данными на базе отечественного Avanpost IDM в Национальной Системе Платежных Карт удалось добиться соответсвия двум ключевым задачам ПС НСПК: создать российское платежное пространство, независимое от иностранных компаний; разработать национальный платежный инструмент (собственную российскую банковскую карту) для обеспечения бесперебойности и безопасности платежей граждан России. В целом, российский рынок IDM развивается довольно активно: отечественные решения, в частности Avanpost IDM, соответствуют политике импортозамещения, конкурентоспособны по функциональности, имеют гибкую политику лицензирования, отличаются простотой внедрения и низкой стоимостью владения по сравнению с западными аналогами", - комментирует Дмитрий Андрейчев, директор департамента интеграции систем безопасности ЗАО НИП "Информзащита". 