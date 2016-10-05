    IP-премьеры осени 2016 в журнале "Системы безопасности" № 5/2016

Мы абстрагируемся от технических подробностей, которые доступны на сайтах производителей и технических руководствах продукции. Мы покажем наиболее интересные продукты и решения (по версии самих производителей) и их особенности по пунктам:
Почему их интересно продавать?
Почему в них выгодно инвестировать?
В чем технологический прорыв?
Чем лучше предыдущих поколений?
Какова практическая ценность? Для кого?
Помимо традиционной схемы распространения журнала по квалифицированной подписке, мы представим обзор IP-премьер осени 2016 всем и каждому посетителю форума All-over-IP Expo 2016: персональным номером журнала, персональным цифровым и печатным дайджестом.