IP-премьеры осени 2016 в журнале "Системы безопасности" № 5/2016

05.10.2016







К открытию 9-го Международного форума All-over-IP Expo 2016 редакция журнала "Системы безопасности" готовит обзор IP-премьер.

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Мы абстрагируемся от технических подробностей, которые доступны на сайтах производителей и технических руководствах продукции. Мы покажем наиболее интересные продукты и решения (по версии самих производителей) и их особенности по пунктам:

Почему их интересно продавать?

Почему в них выгодно инвестировать?

В чем технологический прорыв?

Чем лучше предыдущих поколений?

Какова практическая ценность? Для кого?

Помимо традиционной схемы распространения журнала по квалифицированной подписке, мы представим обзор IP-премьер осени 2016 всем и каждому посетителю форума All-over-IP Expo 2016: персональным номером журнала, персональным цифровым и печатным дайджестом.

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Обращайтесь к Наталье Матлаховой, чтобы принять участие в обзоре: +7 (495) 6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.

Журнал "Системы безопасности"

Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуникации. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Читайте журнал "Системы безопасности" № 4/2016 онлайн!



На фото: руководитель проекта "Системы безопасности" компании "Гротек" Наталья Матлахова

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