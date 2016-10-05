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    IP-премьеры осени 2016 в журнале "Системы безопасности" № 5/2016

IP-премьеры осени 2016 в журнале "Системы безопасности" № 5/2016


05.10.2016

IP-премьеры осени 2016 в журнале "Системы безопасности" № 5/2016

К открытию 9-го Международного форума All-over-IP Expo 2016 редакция журнала "Системы безопасности" готовит обзор IP-премьер.

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  • В чем технологический прорыв?

  • Чем лучше предыдущих поколений?

  • Какова практическая ценность? Для кого?

Помимо традиционной схемы распространения журнала по квалифицированной подписке, мы представим обзор IP-премьер осени 2016 всем и каждому посетителю форума All-over-IP Expo 2016: персональным номером журнала, персональным цифровым и печатным дайджестом.

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Обращайтесь к Наталье Матлаховой, чтобы принять участие в обзоре: +7 (495) 6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.

Журнал "Системы безопасности"
Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуникации. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Читайте журнал "Системы безопасности" № 4/2016 онлайн!
 
На фото: руководитель проекта "Системы безопасности" компании "Гротек" Наталья Матлахова

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