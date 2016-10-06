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    Президент Малленом Системс Леонид Малыгин расскажет, как развивать ИТ-стартапы в России на All-over-IP Expo 2016

Президент Малленом Системс Леонид Малыгин расскажет, как развивать ИТ-стартапы в России на All-over-IP Expo 2016


06.10.2016

Президент Малленом Системс Леонид Малыгин расскажет, как развивать ИТ-стартапы в России на All-over-IP Expo 2016

Государство вложило в современную инновационную инфраструктуру России огромные средства, но система так и не заработала, ситуация здесь лишь ухудшается. Почему и что нужно делать в этих условиях стартаперу, чтобы не только выжить, но и активно развиваться? На форуме All-over-IP Expo 2016 в рамках CEO Sessions президент компании "Малленом Системс" Леонид Малыгин предложит новый взгляд на решение этой проблемы, полученный на основе личного опыта проб и ошибок. Посетить выступление >>

Леонид Леонидович Малыгин – доктор технических наук, учредитель ряда компаний в области ИТ, разработчик бизнес-акселератора в формате START-Парк – своеобразной теплици, формирующей микросреду для выращивания стартапов. В инновационном бизнесе более 25 лет. Посетить выступление >>

В настоящее время занимает должность Президента компании "Малленом Системс", специализирующейся на разработке продуктов и решений в области технического зрения, искусственного интеллекта, компьютерного моделирования и машинного обучения.

Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016
Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.
 
23 и 24 ноября 2016
Москва, КВЦ "Сокольники"
www.all-over-ip.ru

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