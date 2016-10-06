Президент Малленом Системс Леонид Малыгин расскажет, как развивать ИТ-стартапы в России на All-over-IP Expo 2016
06.10.2016
Государство вложило в современную инновационную инфраструктуру России огромные средства, но система так и не заработала, ситуация здесь лишь ухудшается. Почему и что нужно делать в этих условиях стартаперу, чтобы не только выжить, но и активно развиваться? На форуме All-over-IP Expo 2016 в рамках CEO Sessionsпрезидент компании "Малленом Системс" Леонид Малыгин предложит новый взгляд на решение этой проблемы, полученный на основе личного опыта проб и ошибок. Посетить выступление >>
Леонид Леонидович Малыгин – доктор технических наук, учредитель ряда компаний в области ИТ, разработчик бизнес-акселератора в формате START-Парк – своеобразной теплици, формирующей микросреду для выращивания стартапов. В инновационном бизнесе более 25 лет. Посетить выступление >>
В настоящее время занимает должность Президента компании "Малленом Системс", специализирующейся на разработке продуктов и решений в области технического зрения, искусственного интеллекта, компьютерного моделирования и машинного обучения.
Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).
9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016 Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.