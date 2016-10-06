Имплантируемые микрочипы, smart-счетчики и умное зеркало – итоги ІІІ международной выставки и конференции "Интернет вещей"

06.10.2016

29 сентября прошло главное событие в мире инновационных технологий – международная конференция "Интернет вещей". Мероприятие посетили представители государственных органов власти, бизнеса, инвесторы, разработчики стартап-проектов и все, кому близок мир умных технологий. Особо стоит отметить, что здесь были и официальные зарубежные делегации, которые уже стали частыми гостями "Интернета вещей".

Эту конференцию можно по праву называть центральным событием России, посвящённым умным технологиям. Ведь, по сравнению с другими отраслевыми мероприятиями, именно здесь представлены абсолютно все разработки из сферы Всеобъемлющего Интернета и рынка IoT.

Ивент 2016 года запомнился своей динамикой, яркими спикерами, захватывающей Битвой стартапов, умными решениями в выставочной зоне и финальным выступлением гостя мероприятия — Патрика Крамера, который превращал всех желающих в киборгов. Однако обо всём по порядку.

Умные вещи от Google, вопросы безопасности и конструктивные дискуссии

В рамках конференции прозвучали доклады 30 спикеров. Посетителей особо заинтересовал блок Industrial IoT, где обсуждалось внедрение инноваций в промышленную сферу. В потоке LifeStyle полный зал собрали представители Google, так как на выступлении демонстрировали новейшие разработки компании: умное зеркало и умную одежду, а точнее – куртку Levis со встроенными датчиками.

Довольно конструктивная дискуссия о развитии технологий LoRa получилась между представителями компании "СТРИЖ", Kerlink, AURORA Mobile и "Сеть 868".

Тему умного дома полностью раскрыли спикеры из iRidium Mobile, "Трон Проект" и Evika.

Алексей Лукацкий из Cisco подробно рассказал о безопасности Интернета вещей и ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Много полезной информации о применении современных технологий посетители почерпнули из докладов Tibbo, Rightech, Komponenta и Huawei. В целом программа получилась качественной и насыщенной.

Стенды с передовыми разработками

На выставке IoT-технологий компании iRidium, Rubetek Evo и Huawei представили новейшие системы для умного дома. Например, на стендах "СТРИЖ", Kerlink и "Сеть 868" были продемонстрированы умные счётчики и системы передачи данных. А вот MG Bot и Amperka привезли на выставку электронные компоненты, которые можно было запрограммировать на выполнение различных функций.

Несколько зарубежных компаний, таких как Pulse и Digiwell, впервые сумели представить свои разработки российскому IoT-рынку.

Однако наши участники не только презентовали свои продукты, но и вручали их в качестве призов. Например, NetRack в течение всего мероприятия проводила среди посетителей розыгрыш ценных подарков. Счастливчикам достались умная ручка, робот, которым можно управлять посредством мобильного гаджета, и несколько сертификатов на услуги компании.

Результативные презентации в зоне Speed Dealing

В первой половине дня на конференции проходила встреча разработчиков и крупных инвесторов – Speed Dealing. Здесь было презентовано 18 проектов, и уже есть информация, что часть из них после тщательного анализа получит финансирование от присутствующих инвесторов. Именно этот факт может служить показательным уровнем проектов, которые были отобраны для данной встречи.

Награждение лучших журналистов: Tech-in-Media

Событие "Интернет вещей" стало площадкой для проведения торжественной церемонии награждения лучших представителей СМИ, которые освещают тему инновационных технологий. Призовые места на конкурсе Tech-in-Media заняли: Артём Никитин ("Коммерсантъ"), Юнна Коцар ("Профиль"), Мария Анастасьева ("Коммерсантъ"), Елена Восканян ("Энергетика и промышленность России"), Евгений Аникиенко (газета "Южноуральская панорама"), Алла Баранова (Nag.ru), Элеонора Чёрная ("Риа Томск"), Андрей Алексеенко и Антон Новожилов (ВГТРК)

Победителей конкурса награждали представители Intel и РБК.

Грандиозная Битва стартапов

Яркой изюминкой конференции стала грандиозная Битва стартапов, организованная и проведённая во второй половине дня при поддержке партнёров мероприятия – компании Bazaar и Startup Technologies.

20 молодых компаний из России и Беларуси соревновались друг с другом, доказывая жюри, что именно их разработка самая инновационная. При этом важно отметить, что битва происходила между похожими проектами.

Среди жюри было 15 экспертов IoT-технологий. После 10 раундов битвы победителем стала команда из Беларуси. Она также выиграла со счетом 6:3 по результатам зрительских симпатий.

Итоги Битвы стартапов:

1-е место – белорусский проект TRINITI;

2-е место – белорусский проект Ecocity;

3-е место – белорусский проект TELEPORТ.

Благодарим прекрасного ведущего события – Дениса Козьминых – предпринимателя, ментора, инвестиционного board-проводника и основателя компании Startup Bazaar. Благодаря его харизме битва получилась такой захватывающей и интересной.

Интересные и полезные воркшопы

Эксперты робототехники и микроэлектроники из Amperka и MG Bot в течение дня проводили тематические воркшопы. Участники коллективного обучающего мероприятия получили практические занятия по программированию и использованию современных IoT-технологий.

Превращение людей в киборгов

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия было выступление Патрика Крамера из компании Digiwell – в конце конференции он прямо на сцене бесплатно вживил микрочип победителю конкурса соцсетей. Кроме того, в течение выставки один из самых активных биохакеров Европы вживлял устройства размером 2х12 мм с памятью 880 байт всем желающим, которых, к слову, было немало.

Теперь новоявленные люди-киборги смогут управлять электронными замками, блокировать и разблокировать гаджеты, хранить пароли и использовать чип в качестве визитки.

Мероприятие "Интернет вещей" стало ещё одной ступенью на пути к развитию и внедрению передовых IoT-технологий. Мы благодарим официальных спонсоров и партнёров события – Huawei, iRidium Mobile, Rigtech, Tibbo Systems и группу компаний "Компонента".

По словам представителя Tibbo Systems Виктора Полякова, который уже не в первый раз присутствует на конференции "Интернет вещей", с каждым годом мероприятие становится все более масштабным, динамичным и интересным. Специалист с нетерпением ждёт будущих встреч и отмечает, что "Интернет вещей" по праву заслуживает звание ведущего события России по IoT-тематике.

IoT-технологии продолжают активно развиваться, и конференция "Интернет вещей" – вместе с ними! До встречи в следующем году!

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