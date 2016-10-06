Ведущие технологические партнеры работают над совместимостью своих продуктов с открытой адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet

06.10.2016







"Очевидно, что изолированные устройства обеспечения безопасности не решают современные проблемы в области информационной безопасности, и организации нуждаются в другом подходе. Им необходима интегрированная система безопасности — от IoT до облака — с управлением из единого окна, функционирующая на основе актуальных аналитических данных, полученных всеми средствами обеспечения безопасности и сетевых подключений от разных поставщиков. Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet соответствует этим требованиям. В процессе ее разработки применялся принципиально новый подход, поддерживающий развертывание клиентами разных стратегий противодействия угрозам, таких как внутренняя сегментация или автоматизированное применение универсальных политик. Открытость адаптивной системы сетевой безопасности взаимодействию с партнерскими экосистемами способствует ускорению перехода клиентов к стратегии применения интегрированных решений, которая сохраняет свою эффективность против любых угроз на протяжении всего их жизненного цикла."

Сводка новостей

Сегодня компания Fortinet® (NASDAQ: FTNT), мировой лидер в области высокоэффективных решений по обеспечению информационной безопасности, объявила о запуске открытого атрибута адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet в рамках программы интеграции решений партнеров с системой безопасности и интеграции решения FortiSIEM. Эти меры направлены на обеспечение решений других поставщиков данными об угрозах.

Программа интеграции решений партнеров с системой безопасности разработана на основе устойчивой экосистемы технологических партнерств Fortinet. Благодаря программе для совместимых партнерских решений открывается возможность использования функционала адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet. Наши партнеры по этой программе работают над интеграцией своих технологий с системой безопасности и регулярно обмениваются планами действий, что способствует эффективному взаимодействию. Совместные стратегии вывода продукции на рынок, безусловно, дают конкурентное преимущество всем участникам.

К числу наших партнеров, продукты которых совместимы с нашей системой безопасности, относятся Brocade (NASDAQ: BRCD), Carbon Black, Centrify, Nozomi Networks, Palerra, Pulse Secure, Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Tufin, UBIqube, VeriSign (NASDAQ: VRSN), WhiteHat Security и Ziften.

Решение FortiSIEM — технология управления информационной безопасностью и событиями (SIEM) — способствует интеграции мультивендорных сред с адаптивной системой сетевой безопасности. Также это решение предусматривает создание центра по работе с сетями и обеспечению безопасности с управлением из единого окна. Центр реализует функции отслеживания и сбора актуальных данных об угрозах в рамках всей инфраструктуры.

Благодаря расширению функциональности и банка данных адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet за счет создания открытой и поддерживающей взаимодействие экосистемы решений наших партнеров и сторонних поставщиков клиенты могут избежать полной замены существующих инфраструктур. Также наша экосистема способствует консолидации, упрощению и интеграции клиентских систем безопасности.

Открытая адаптивная система сетевой безопасности функционирует как единое целое, обеспечивая производительность, автоматизацию и реализацию функции отслеживания на уровне, необходимом для внедрения интеллектуальной комплексной сегментации, охватывающей физические и виртуальные среды от IoT до облака.

Компания Fortinet расширяет открытую интегрированную экосистему решений по обеспечению безопасности

Запущенная компанией Fortinet программа интеграции решений партнеров с системой безопасности Fortinet направлена на создание открытой интегрированной адаптивной системы безопасности, с помощью которой организации смогут развертывать решения Fortinet наряду с существующими или новыми технологиями обеспечения безопасности в целях повышения эффективности защиты. Программа объединяет ведущие средства обеспечения сетевой безопасности в рамках стратегии разработки интегрированных комплексных продуктов, которые готовы к немедленному развертыванию, что снижает нагрузку на отделы технической поддержки и расходы корпоративных клиентов.

Большинство организаций развертывает в своих сетях устройства обеспечения безопасности от нескольких поставщиков. Благодаря адаптивной системе сетевой безопасности клиенты могут извлечь максимальную пользу из своих вложений за счет интеграции, которая представляет собой нечто большее, нежели просто сбор и перенаправление данных и трафика решениями сторонних поставщиков. Решения наших партнеров, интегрированные с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet, поддерживают активный сбор и обмен данными об угрозах и указаниями по их устранению в целях расширения базы данных об угрозах, повышения эффективности защиты от них и обеспечения оперативного реагирования на угрозы в пределах всей сети.

Компания Fortinet разработала линейку четко прописанных, открытых API (интерфейсов программирования приложений). Благодаря этому наши технологические партнеры могут использовать для интеграции с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet разные точки интеграции, в число которых входят гипервизор, контроллер оркестрации SDN, облако, "песочница", предназначенная для выявления угроз "нулевого дня", регистрация и управление политиками.

В рамках реализации программы наши партнеры проверяют свои решения на совместимость и регулярно обмениваются планами действий. Кроме того, партнеры, поддерживающие интеграцию с нашей системой безопасности, могут пользоваться преимуществами совместного маркетинга и вывода продукции на рынок при участии компании Fortinet. К программе интеграции решений партнеров с системой безопасности при помощи разных точек интеграции API присоединились новые технологические партнеры:

Облачные технологии: VeriSign, Palerra

Конечные точки и IoT: Carbon Black, Nozomi Networks, Ziften

Управление: Centrify, Tufin

Оркестрация SDN: UBIqube

Виртуализация: Brocade

Управление уязвимостями: Pulse Secure, Qualys, WhiteHat Security

FortiSIEM поддерживает отслеживание и распространение актуальных данных об угрозах для решений других поставщиков

Решение FortiSIEM разработано в рамках стратегии компании Fortinet по поддержке мультивендорных сред безопасности. Это решение — единственное, которое обеспечивает реализацию функций отслеживания, сбора и распространения актуальных данных об угрозах, при этом полностью охватывая адаптивную систему сетевой безопасности, интегрированные с ней решения наших партнеров и более сотни дополнительных решений по работе с сетями и обеспечению безопасности, разработанных сторонними поставщиками.

Решение FortiSIEM обладает чрезвычайно обширным функционалом по сравнению с доступными традиционными решениями SIEM и является единственным продуктом, который поддерживает управление процессом анализа и реализацией функций центра по работе с сетями и обеспечению безопасности из единого окна. FortiSIEM поддерживает все функции традиционного решения SIEM, заявленные компанией Gartner, а также новые функции: запатентованная технология обнаружения и анализа ресурсов в реальном времени, быстрая интеграция, мультитенантные архитектуры и простое горизонтальное масштабирование архитектур.

FortiSIEM — единственное решение, которое поддерживает распространение актуальных данных об угрозах и реализацию функции отслеживания в целях управления корпоративными инфраструктурами и их защиты от постоянно появляющихся новых угроз.

Отзывы специалистов

"Современные организации находятся в постоянном поиске наиболее эффективных решений по обеспечению информационной безопасности, соответствующих непрерывно изменяющимся требованиям к характеристикам сетей, что вызвано распространением мобильных устройств, облачных технологий и IoT. Для защиты разных ИТ-элементов большинство организаций использует решения разных поставщиков. Такой подход чреват существенным усложнением управления. По мере перехода организаций к гибридным ИТ-средам реализация стратегии применения интегрированных решений требует наличия системы безопасности, поддерживающей масштабирование в целях адаптации к разным средам — от IoT до облачных сетей, — а также взаимодействие с открытой экосистемой, включающей ведущие решения."

- Зевс Керравала (Zeus Kerravala), главный аналитик, компания ZK Research

Партнеры, поддерживающие интеграцию с нашей системой безопасности, о новой программе

"Мобильные устройства и облачные приложения изменили способ доступа пользователей к деловым данным, приведя к взрывному росту количества удостоверений в пределах корпоративной сети, которыми необходимо управлять. Использование похищенных учетных данных остается основным направлением атак на облачные, мобильные и локальные ИТ-инфраструктуры. Расширение нашего партнерства с компанией Fortinet в качестве участника ее программы интеграции решений партнеров с системой безопасности способствует дальнейшей интеграции и совершенствованию функций обеспечения комплексной защиты, управления доступом и устройствами, предназначенных для развертывания в гибридных ИТ-средах клиентов наших компаний."

– Бен Райс (Ben Rice), вице-президент по развитию бизнеса, Centrify

"Технология облачных вычислений повышает эффективность и гибкость корпоративных ИТ-инфраструктур, но в то же время она приводит к появлению как внутренних, так и внешних серьезных рисков. Эту проблему не следует оставлять без внимания. Несоответствие требованиям и потеря корпоративных данных и данных клиентов чреваты отрицательными последствиями. Благодаря участию в программе интеграции решений партнеров компании Fortinet с ее системой безопасности мы получили возможность предложить нашим клиентам решение, которое повышает эффективность защиты облака и степень автоматизации, а также поддерживает интегрированную функцию сбора данных об угрозах на протяжении всего их жизненного цикла — от облачной инфраструктуры до приложений SaaS."

- Рохит Гупта (Rohit Gupta), генеральный директор, Palerra

"Рост количества изощренных киберугроз, появление новых направлений атак и нехватка специалистов по кибербезопасности вынуждают организации передавать функции обеспечения безопасности поставщикам управляемых услуг. Благодаря интеграции технологии оркестрации NFV/SDN и управления UBIqube MSActivator™ с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet наши организации совместно разработали простое решение, с помощью которого корпоративные клиенты и поставщики услуг могут оперативно развертывать современные службы безопасности, управлять ими и масштабировать их в соответствии с изменяющимися потребностями."

- Лейтон Палмер (Laton Palmer), первый вице-президент отдела продаж и стратегических соглашений, UBIqube

"Количество приложений, использующихся для получения доступа к важным деловым данным, стремительно растет. Это приводит к повышению риска появления уязвимостей приложений в рамках корпоративных сетей. Являясь партнером компании Fortinet, поддерживающим интеграцию с системой безопасности, мы предлагаем интегрированное решение, предназначенное для сканирования приложений на наличие уязвимостей с высокой точностью. Также наше решение поддерживает динамическое виртуальное исправление важных веб-приложений. Все это снижает риски, особенно для постоянно изменяющихся приложений, требующих оперативного исправления."

- Тамир Хардоф (Tamir Hardof), директор по маркетингу, WhiteHat Security

Дополнительные ресурсы

Блог: Политика открытости во взаимодействии с партнерами по техническим вопросам; развитие нашей программы

Блог: Новые возможности для сбыта/торговых посредников благодаря решениям, поддерживающим интеграцию с системой безопасности; новые бизнес-возможности

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