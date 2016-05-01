    Information Security №5/2016: баланс бизнеса и безопасности

В июле этого года Михаил Иванов пришел на должность директора департамента информационной безопасности РОСБАНКА. В новой должности он осуществляет работу по организации и обеспечению ИБ банка, контролирует соблюдение политик информационной безопасности и управляет рисками ИБ.
"В сфере ИБ одной основной задачи нет, их одновременно несколько. Борьба с мошенничеством, соответствие регуляторным требованиям и т.д. – все зависит от риск-анализа и в дальнейшем от поставленных руководством целей. Лично я вижу основной целью соблюдение баланса бизнеса и безопасности. Стратегические и тактические цели, планы и инициативы ИБ должны покрывать стратегические цели и задачи бизнеса и ИТ" - отмечает Михаил Иванов.
Об основных угрозах и трендах развития ИБ в финансовой отрасли, а также о своем профессиональном пути Михаил рассказал в интервью журналу "Информационная безопасность / Information Security" №5/2016.