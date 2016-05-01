Information Security №5/2016: баланс бизнеса и безопасности

07.10.2016







В №5 журнала "Информационная безопасность / Information Security" будет опубликовано интервью с директором департамента информационной безопасности ПАО РОСБАНК Михаилом Ивановым (на фото).

Электронный архив номеров доступен здесь http://www.itsec.ru/imag/

В июле этого года Михаил Иванов пришел на должность директора департамента информационной безопасности РОСБАНКА. В новой должности он осуществляет работу по организации и обеспечению ИБ банка, контролирует соблюдение политик информационной безопасности и управляет рисками ИБ.

"В сфере ИБ одной основной задачи нет, их одновременно несколько. Борьба с мошенничеством, соответствие регуляторным требованиям и т.д. – все зависит от риск-анализа и в дальнейшем от поставленных руководством целей. Лично я вижу основной целью соблюдение баланса бизнеса и безопасности. Стратегические и тактические цели, планы и инициативы ИБ должны покрывать стратегические цели и задачи бизнеса и ИТ" - отмечает Михаил Иванов.

Об основных угрозах и трендах развития ИБ в финансовой отрасли, а также о своем профессиональном пути Михаил рассказал в интервью журналу "Информационная безопасность / Information Security" №5/2016.

Материалы в номер принимаются до 20 октября.

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