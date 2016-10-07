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    ФБР предъявило обвинения двум подросткам из Lizard Squad

ФБР предъявило обвинения двум подросткам из Lizard Squad


07.10.2016

ФБР предъявило обвинения двум подросткам из Lizard Squad

Федеральное бюро расследований США выдвинуло официальные обвинения против двоих тинейджеров, предположительно являющихся одними из главных участников хакерских группировок Lizard Squad и PoodleCorp. Власти обвинили 19-летних Закари Бухту (Zachary Buchta) из США и Брэдли Яна Виллема Ван Рооя (Bradley Jan Willem Van Rooy) из Нидерландов в заговоре с целью причинения ущерба защищенным компьютерам.

По данным ФБР, обвиняемые являются руководителями сервиса, предоставлявшего платные услуги по осуществлению DDoS-атак. Согласно заявлению прокуратуры Северного округа штата Иллинойс, Бухта (также известен как "@fbiarelosers," "pein," "xotehpoodle" и "lizard") и Ван Роой ("Uchiha," "@UchihaLS," "dragon" и "fox") вместе с другими участниками Lizard Squad заправляли сервисом, ответственным за тысячи кибератак, а также похитили данные платежных карт тысяч пользователей.

 Как сообщает журналист Брайан Кребс, сервис Poodlestresser, которым владела группировка PoodleCorp, использовал для атак API, разработанный другим подобным сервисом – vDOS. В прошлом месяце vDOS был отключен после ареста двух управлявших им израильских подростков.

Securitylab

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