ФБР предъявило обвинения двум подросткам из Lizard Squad

07.10.2016







Федеральное бюро расследований США выдвинуло официальные обвинения против двоих тинейджеров, предположительно являющихся одними из главных участников хакерских группировок Lizard Squad и PoodleCorp. Власти обвинили 19-летних Закари Бухту (Zachary Buchta) из США и Брэдли Яна Виллема Ван Рооя (Bradley Jan Willem Van Rooy) из Нидерландов в заговоре с целью причинения ущерба защищенным компьютерам.

По данным ФБР, обвиняемые являются руководителями сервиса, предоставлявшего платные услуги по осуществлению DDoS-атак. Согласно заявлению прокуратуры Северного округа штата Иллинойс, Бухта (также известен как "@fbiarelosers," "pein," "xotehpoodle" и "lizard") и Ван Роой ("Uchiha," "@UchihaLS," "dragon" и "fox") вместе с другими участниками Lizard Squad заправляли сервисом, ответственным за тысячи кибератак, а также похитили данные платежных карт тысяч пользователей.

Как сообщает журналист Брайан Кребс, сервис Poodlestresser, которым владела группировка PoodleCorp, использовал для атак API, разработанный другим подобным сервисом – vDOS. В прошлом месяце vDOS был отключен после ареста двух управлявших им израильских подростков.

Securitylab

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