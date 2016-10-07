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    Компания Fortinet выпускает на рынок первые универсальные беспроводные точки доступа

Компания Fortinet выпускает на рынок первые универсальные беспроводные точки доступа


07.10.2016

Компания Fortinet выпускает на рынок первые универсальные беспроводные точки доступа

Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet

"Вынужденные считаться с растущей потребностью в доступе и появлением новых угроз, связанных с технологией IoT, ИТ-подразделения сталкиваются с серьезными проблемами в процессе масштабирования и обеспечения безопасности беспроводных сетей. Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet решает эти проблемы благодаря интеграции системы безопасности и беспроводной инфраструктуры. Это позволяет задействовать современные стратегии внутренней сегментации, которые обеспечивают эффективную защиту от угроз, связанных с IoT. Выход на рынок запатентованной линейки автоматизированных универсальных точек доступа Fortinet FortiAP-U, полностью совместимых со всеми серверами управления доступом Fortinet, дает большему количеству пользователей возможность внедрить высокоэффективную адаптивную систему сетевой безопасности Fortinet."

Сводка новостей:

Сегодня компания Fortinet (NASDAQ: FTNT), мировой лидер в области высокоэффективных решений по обеспечению информационной безопасности, объявила о выходе на рынок новой линейки универсальных беспроводных точек доступа (AP) FortiAP-U. Новые точки доступа представляют собой простое в управлении, самое гибкое на рынке корпоративное беспроводное решение. Инновационные универсальные точки доступа Fortinet сочетают в себе функции единого управления доступом к сети и отслеживания, реализуемые при поддержке адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet.

Защита Интернета вещей с помощью адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet

Устройства линейки FortiAP-U, полностью интегрированные с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet, обеспечивают комплексную защиту сетевого периметра благодаря функциям защиты и Application Control. Также на базе интегрированной адаптивной системы сетевой безопасности и с помощью функций сегментации доступа к сети реализуется единственная стратегия безопасности, обеспечивающая защиту корпоративных сетей от доступа к важным внутренним данным угроз, целью которых являются IoT и конечные устройства.

Автоматизированные сетевые операции, упрощенный доступ и эффективная защита

Универсальные точки доступа линейки FortiAP-U упрощают развертывание и управление сетями доступа. Они представляют собой единое решение, совместимое со всеми платформами управления доступом Fortinet, в том числе контроллерами корпоративных беспроводных сетей ЛВС FortiWLC, которые интегрированы с контроллерами ЛВС на базе корпоративных межсетевых экранов FortiGate и лишенными контроллеров облачными средствами управления беспроводными сетями FortiCloud.

Универсальные точки доступа разработаны с применением инновационной технологии быстрого развертывания, благодаря которой каждое устройство автоматически определяет тип сервера управления и загружает сведения о конфигурации. За счет этого становится возможным оперативное развертывание решения, при этом не нужно вручную обновлять каждое средство.

Производительность, соответствующая текущей и потенциальной потребности в доступе

Также универсальные точки доступа Fortinet удовлетворяют потребность крупнейших предприятий в беспроводной связи благодаря таким передовым функциям на базе стандарта 2 802.11ac Wave 2, как счетверенные пространственные потоки, а также поддержке расширенных каналов 5 ГГц, широкополосных подключений 160 МГц и многопользовательских систем входа и выхода.

Эти технологии способствуют увеличению пропускной способности и емкости устройств, позволяя создавать беспроводные инфраструктуры с высокой плотностью и пропускной способностью до нескольких гигабит. В то же время они поддерживают обеспечение безопасности на высоком уровне и единую функцию отслеживания состояния всех подключенных к сети устройств. В сочетании с универсальной функцией управления эти характеристики повышают гибкость масштабирования по мере роста требований к сети.

Дополнительные сведения

Беспроводные точки доступа линейки FortiAP-U уже доступны для приобретения. За дополнительными сведениями обращайтесь к уполномоченному торговому представителю Fortinet.

Дополнительные ресурсы

Лист данных: Линейка универсальных точек доступа FortiAP  

 

Блог: Устранение уязвимостей, связанных с подключениями IoT и обеспечением безопасности

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