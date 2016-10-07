Компания Fortinet выпускает на рынок первые универсальные беспроводные точки доступа

07.10.2016







"Вынужденные считаться с растущей потребностью в доступе и появлением новых угроз, связанных с технологией IoT, ИТ-подразделения сталкиваются с серьезными проблемами в процессе масштабирования и обеспечения безопасности беспроводных сетей. Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet решает эти проблемы благодаря интеграции системы безопасности и беспроводной инфраструктуры. Это позволяет задействовать современные стратегии внутренней сегментации, которые обеспечивают эффективную защиту от угроз, связанных с IoT. Выход на рынок запатентованной линейки автоматизированных универсальных точек доступа Fortinet FortiAP-U, полностью совместимых со всеми серверами управления доступом Fortinet, дает большему количеству пользователей возможность внедрить высокоэффективную адаптивную систему сетевой безопасности Fortinet."

Сводка новостей:

Сегодня компания Fortinet (NASDAQ: FTNT), мировой лидер в области высокоэффективных решений по обеспечению информационной безопасности, объявила о выходе на рынок новой линейки универсальных беспроводных точек доступа (AP) FortiAP-U. Новые точки доступа представляют собой простое в управлении, самое гибкое на рынке корпоративное беспроводное решение. Инновационные универсальные точки доступа Fortinet сочетают в себе функции единого управления доступом к сети и отслеживания, реализуемые при поддержке адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet.

Защита Интернета вещей с помощью адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet

Устройства линейки FortiAP-U, полностью интегрированные с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet, обеспечивают комплексную защиту сетевого периметра благодаря функциям защиты и Application Control. Также на базе интегрированной адаптивной системы сетевой безопасности и с помощью функций сегментации доступа к сети реализуется единственная стратегия безопасности, обеспечивающая защиту корпоративных сетей от доступа к важным внутренним данным угроз, целью которых являются IoT и конечные устройства.

Автоматизированные сетевые операции, упрощенный доступ и эффективная защита

Универсальные точки доступа линейки FortiAP-U упрощают развертывание и управление сетями доступа. Они представляют собой единое решение, совместимое со всеми платформами управления доступом Fortinet, в том числе контроллерами корпоративных беспроводных сетей ЛВС FortiWLC, которые интегрированы с контроллерами ЛВС на базе корпоративных межсетевых экранов FortiGate и лишенными контроллеров облачными средствами управления беспроводными сетями FortiCloud.

Универсальные точки доступа разработаны с применением инновационной технологии быстрого развертывания, благодаря которой каждое устройство автоматически определяет тип сервера управления и загружает сведения о конфигурации. За счет этого становится возможным оперативное развертывание решения, при этом не нужно вручную обновлять каждое средство.

Производительность, соответствующая текущей и потенциальной потребности в доступе

Также универсальные точки доступа Fortinet удовлетворяют потребность крупнейших предприятий в беспроводной связи благодаря таким передовым функциям на базе стандарта 2 802.11ac Wave 2, как счетверенные пространственные потоки, а также поддержке расширенных каналов 5 ГГц, широкополосных подключений 160 МГц и многопользовательских систем входа и выхода.

Эти технологии способствуют увеличению пропускной способности и емкости устройств, позволяя создавать беспроводные инфраструктуры с высокой плотностью и пропускной способностью до нескольких гигабит. В то же время они поддерживают обеспечение безопасности на высоком уровне и единую функцию отслеживания состояния всех подключенных к сети устройств. В сочетании с универсальной функцией управления эти характеристики повышают гибкость масштабирования по мере роста требований к сети.

Дополнительные сведения

Беспроводные точки доступа линейки FortiAP-U уже доступны для приобретения. За дополнительными сведениями обращайтесь к уполномоченному торговому представителю Fortinet.

Дополнительные ресурсы

Лист данных: Линейка универсальных точек доступа FortiAP

Блог: Устранение уязвимостей, связанных с подключениями IoT и обеспечением безопасности

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