Исследование Fortinet дает представление о стратегиях обеспечения информационной безопасности в организациях ЕБВА

10.10.2016







Согласно новому исследованию Fortinet, руководители в ИТ-сфере наиболее озабочены проблемами, связанными с облачными технологиями и уязвимостями ИТ-систем. В процессе решения этих проблем предпочтение отдается таким направлениям, как получение актуальных данных об угрозах, своевременное реагирование и использование услуг по обеспечению безопасности

Патрис Перш (Patrice Perche), старший вице-президент, отдел всемирных продаж и поддержки, Fortinet

"Результаты нашего независимого исследования свидетельствуют о том, что перед лицом новых проблем цифрового бизнеса для организаций во всех регионах ЕБВА приоритетным направлением деятельности является обеспечение комплексной информационной безопасности на основе актуальных данных об угрозах. Организации должны более своевременно и эффективно реагировать на угрозы безопасности, для чего необходимо задействовать адаптивные интегрированные архитектуры обеспечения безопасности сетей, лишенных границ. Компания Fortinet предлагает уникальную систему сетевой безопасности, с помощью которых можно добиться защиты без компромиссов."

Сводка новостей: Новое исследование компании Fortinet® — мирового лидера в области высокоэффективных решений по обеспечению информационной безопасности — позволяет получить представление о стратегиях обеспечения безопасности, реализацией которых занимаются руководители в ИТ-сфере, работающие в организациях ЕБВА, численность персонала которых составляет не менее 250 сотрудников.

По мнению 48 процентов респондентов, лучшим способом противодействия новым угрозам безопасности является приобретение новых технологий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от угроз на протяжении всего их жизненного цикла.Руководители в ИТ-сфере отдают приоритет двум задачам: обеспечения безопасности облака и защиты уязвимостей ИТ-систем.

Обеспечение безопасности облака: 53 процента респондентов в регионе и 61 процент респондентов в Испании — самый высокий показатель в ЕБВА. Защита уязвимостей ИТ-систем: 53 процента респондентов в регионе и 59 процентов респондентов в Италии.

Однако многие респонденты отреагировали на рост количества угроз передачей функций защиты поставщикам управляемых услуг по обеспечению безопасности (MSSP). В целом, согласно результатам исследования, в течение трех-пяти лет 44 процента организаций ЕБВА перейдут к модели обеспечения информационной безопасности сторонними компаниями. Предпочтение такому решению отдают главным образом организации Германии (14 процентов всех организаций сообщили о намерении привлечь сторонние ресурсы), тогда как в Испании лишь 4 процента респондентов готовы перейти к этой модели, что является наименьшим показателем.

Результаты исследования свидетельствуют о заинтересованности организаций в эффективной системе сетевой безопасности и функции сбора актуальных данных об угрозах

В ходе опроса были проанализированы стратегии реагирования, реализованные в организациях, подвергшихся кибератакам. Анализ показал, какие меры предпринимались для повышения эффективности инфраструктур безопасности в условиях распространения цифровых технологий. 52 процента принявших участие в опросе руководителей в ИТ-сфере, занятых в организациях ЕБВА, сообщили о нарушении безопасности в прошлом году. Только 16 процентов респондентов из этого числа обнаружили нарушение в первые минуты. В Испании такой скорости реагирования удалось добиться только 11 процентам.

В некоторых сферах, например сфере здравоохранения, 50 процентов респондентов обнаружили нарушение по прошествии нескольких дней, месяцев или даже лет.

Недостаточная оперативность выявления угроз и реагирования на них дорого стоила организациям, которые подверглись атакам: были утеряны конфиденциальные данные и поставлены под удар системы, что отрицательно сказалось на репутации бренда.

Опрос показал, что в целях устранения угроз и повышения эффективности защиты руководители в ИТ-сфере главным образом использовали технологии обнаружения угроз (17 процентов). На втором месте — развертывание облачных служб обеспечения информационной безопасности (12 процентов). Эффективность этих решений зависит от наличия актуальных данных об угрозах.

По мнению респондентов в ЕБВА, главным преимуществом использования данных об угрозах является "более эффективное предотвращение атак" (43 процента). 38 процентов респондентов говорят о "повышении эффективности стратегии обеспечения информационной безопасности", а 35 процентов — о "более оперативном выявлении нарушений".

Что касается вопроса о том, в каких сферах и каким образом могут быть задействованы новые функции сбора и обмена данными об угрозах, 35 процентов участников заявили, что в их организациях существуют собственные команды специалистов, ответственные за исследование угроз/реагирование на инциденты, которые занимаются отслеживанием состояния инфраструктуры безопасности. В Италии этот показатель составил всего 26 процентов по сравнению с 42 процентами в Германии. В то же время 26 процентов респондентов передали функции сбора данных об угрозах поставщикам управляемых услуг по обеспечению безопасности. Предпочтение такому решению отдали 22 процента респондентов в Испании и 31 процент в Великобритании.

Отзывы специалистов

"Руководители в ИТ-сфере по вполне понятным причинам желают задействовать новые ресурсы в целях противодействия угрозам, распространяющимся по всем направлениям. Для этого не требуется увеличивать затраты или заменять существующие решения новыми. С помощью открытой адаптивной системы обеспечения сетевой безопасности Fortinet организации могут добиться комплексной защиты при поддержке функции обмена данными обо всех направлениях угроз. Наше уникальное решение демонстрирует одинаковую эффективность и производительность независимо от способа управления: локальное управление корпоративной инфраструктурой информационной безопасности или обращение к поставщикам управляемых услуг по обеспечению безопасности, которые принадлежат к постоянно растущему мировому сообществу."

Замечание, касающееся методологии проведения исследования

Глобальное исследование вопросов безопасности Fortinet 2016 представляет собой исследование, проведенное по заказу компании Fortinet независимой компанией Lightspeed GMI, занимающейся анализом рынков. В опросе приняли участие 1399 квалифицированных руководителей в ИТ-сфере из 13 стран — главным образом директоров по ИТ, технических директоров и глав ИТ-отделов, работающих в организациях, численность персонала которых составляет не менее 250 сотрудников.

Приведенные в настоящем пресс-релизе количественные показатели получены на основании опроса 531 участника в пяти странах ЕБВА: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Добавить комментарий