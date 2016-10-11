ТБ Форум 2017: Авиакомпании обяжут усилить информационную безопасность своих систем
11.10.2016
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ, который вступил в силу с 20 июля 2016 года, внес поправки в редакцию Воздушного кодекса РФ. В статье 105 Воздушного кодекса РФ, регламентирующей перевозочные документы, теперь определено, что требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок и к базам данных, входящим в ее состав, а также к информационно-телекоммуникационной сети, которая обеспечивает работу указанной АИС, будут утверждаться Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, по согласованию с органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму. Кабинет министров также должен установить требования к оператору АИС, а также меры по защите информации, которая содержится в системе.
Авиаперевозчиков могут обязать усилить информационную безопасность своих систем, в том числе:
- межсетевое экранирование;
- обнаружение и предотвращение вторжений (IDS/IPS-система);
- защиту от DDoS-атак;
- поточный антивирус;
- защиту от утечек данных (DLP);
- фильтрацию web-трафика и защиту web-приложений;
- защиту каналов передачи данных,
- защиту серверного сегмента и хостов и т.д.
Владимир Гаенко, Аэрофлот:"Пока говорить об ужесточении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, к информационно-телекоммуникационной сети, а также мер по защите информации преждевременно. Правительство должно разработать комплекс требований к этим системам в связи с антитеррористическим пакетом законов. Возможно, уже существующих мер информационной безопасности будет достаточно. Основное обсуждение этих законодательных изменений и конкретные шаги будут реализованы уже в 2017 году".
Узнать больше и обсудить новый закон можно будет на ТБ Форуме 2017, где при поддержке Минтранса России, Государственной Думы, Ространснадзора, Росавтодора, Росморречфлота, Росавиации, Росжелдора, Московского метрополитена, Ассоциации Метро, Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум организован кластер "Безопасность на транспорте".
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