ТБ Форум 2017: Авиакомпании обяжут усилить информационную безопасность своих систем

11.10.2016







Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ, который вступил в силу с 20 июля 2016 года, внес поправки в редакцию Воздушного кодекса РФ. В статье 105 Воздушного кодекса РФ, регламентирующей перевозочные документы, теперь определено, что требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок и к базам данных, входящим в ее состав, а также к информационно-телекоммуникационной сети, которая обеспечивает работу указанной АИС, будут утверждаться Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, по согласованию с органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму. Кабинет министров также должен установить требования к оператору АИС, а также меры по защите информации, которая содержится в системе.

Получить подробный материал о "пакете Яровой" можно по ссылке http://www.groteck.com/tbforum2017/counterterror

Авиаперевозчиков могут обязать усилить информационную безопасность своих систем, в том числе:

- межсетевое экранирование;

- обнаружение и предотвращение вторжений (IDS/IPS-система);

- защиту от DDoS-атак;

- поточный антивирус;

- защиту от утечек данных (DLP);

- фильтрацию web-трафика и защиту web-приложений;

- защиту каналов передачи данных,

- защиту серверного сегмента и хостов и т.д.

Владимир Гаенко, Аэрофлот: "Пока говорить об ужесточении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, к информационно-телекоммуникационной сети, а также мер по защите информации преждевременно. Правительство должно разработать комплекс требований к этим системам в связи с антитеррористическим пакетом законов. Возможно, уже существующих мер информационной безопасности будет достаточно. Основное обсуждение этих законодательных изменений и конкретные шаги будут реализованы уже в 2017 году".

Узнать больше и обсудить новый закон можно будет на ТБ Форуме 2017, где при поддержке Минтранса России, Государственной Думы, Ространснадзора, Росавтодора, Росморречфлота, Росавиации, Росжелдора, Московского метрополитена, Ассоциации Метро, Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум организован кластер "Безопасность на транспорте".

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru

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