Никлас Полл (Synology) расскажет, как ожидания потребителей меняют видеонаблюдение и хранение данных, на All-over-IP 2016

11.10.2016







Умный дом, умное видеонаблюдение. Как ожидания потребителей меняют индустрию CCTV и хранения данных. Посетить выступление Никласа Полла >>

С одной стороны, благодаря более мощным процессорам, видеокамеры становятся умнее и уже сами проводят разного рода аналитику, которая раньше ложилась на сервер. Следовательно, железо и ПО должны адаптироваться. С другой стороны, в сферу Smart Home попадает все больше вещей, таких как двери, окна, пожарная тревога. Помимо всего прочего должна быть возможность мониторить и управлять системой удаленно, когда в здании никого нет.

Никлас Полл расскажет о современном тренде – развитии мультифункциональных систем, которые в придачу ко всему вышеперечисленному смогут хранить не только записи с видеокамер, которые можно будет просматривать удаленно, но и данные систем Smart Home (родные или сторонние). Посетить выступление Никласа Полла >>

Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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