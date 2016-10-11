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    В Москве задержан подозреваемый во взломе базы данных JP Morgan

В Москве задержан подозреваемый во взломе базы данных JP Morgan


11.10.2016

В Москве задержан подозреваемый во взломе базы данных JP Morgan

Американец Джошуа Аарон, которого в США обвиняют по 23 пунктам, связанным со взломом личных данных банковских клиентов, был арестован за нарушение визового режима.

Издание Bloomberg узнало, что в мае в Москве был задержан гражданин США Джошуа Аарон, которого на родине обвиняют во взломе баз данных JP Morgan. Об этом со ссылкой на агентство сообщило РБК.

 При проверке документов выяснилось, что у Аарона была трехлетняя российская виза, которая обязывала его выезжать из страны каждые шесть месяцев, однако он этого не делал, рассказали источники агентства. По их словам, в последствии российский суд оштрафовал Аарона на 5 тыс. руб. и предписал ему покинуть территорию страны.

 В США Аарона обвиняют по 23 пунктам, связанным со взломом личных данных клиентов ряда крупных банков США, в том числе JP Morgan. Кража данных  из последнего произошла в середине августа 2014 года и стала одной из крупнейших историй взлома: по данным ФБР, хакеры украли миллионы гигабайт закрытой информации.

Computerworld

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