Премия "ЗУБР" 2016: крупнейшие государственные и корпоративные заказчики начинают рассматривать заявки соискателей

13.10.2016







Открыт прием заявок на участие в Национальной отраслевой премии "За укрепление безопасности России" ( ЗУБР 2016). Более 10 лет премия "ЗУБР" вносит огромный вклад в развитие рынка безопасности, являясь одним из важнейших отраслевых мероприятий. Премия "ЗУБР" – это главный инструмент профессиональной экспертизы оборудования и проектов в области безопасности и признанный всеми способ выражения общественного уважения персонам, внесшим исключительный вклад в развитие отрасли.

http://secaward.ru/become/now/

Торжественная церемония вручения наград Премии ЗУБР состоится 8 февраля 2017 года в рамках Международного форума "Технологии безопасности".

Для российских компаний-производителей участие в премии "ЗУБР" стало эффективным маркетинговым средством в борьбе за лидерство на рынке. Многочисленные поводы для PR-кампаний, которые получает соискатель премии "ЗУБР", приводят к увеличению узнаваемости и повышению статуса бренда.

Благодаря премии "ЗУБР" соискатели могут привлечь гарантированное внимание конкретных заказчиков к своему конкретному продукту, поддерживать и укреплять личные отношения с руководителями, принимающими решения о закупках в крупнейших организациях-потребителях, и с ответственными сотрудниками министерств и ведомств, регулирующих отрасль. Продукты, отмеченные наградами премии "ЗУБР", служат ориентиром для ключевых потребителей оборудования в отрасли безопасности.

Петр Ершевич, ООО "Гроссмейстер" (на фото): "Получение премии "ЗУБР" означает для нашей компании признание правильно выбранного направления исследований, разработок. Многие занимаются безопасностью, можно сказать, что в какой-то мере информационной безопасностью занимается научно-техническая элита. Нам приятно, что на этом фоне наша работа оказалась замеченной. Мы очень серьезно отнеслись к участию в премии, мы сильно волновались перед заявкой, перед выступлением, во время обсуждения, и, конечно, перед объявлением результатов. Мы постарались внимательно и подробно познакомиться с организатором, экспертным советом в целом и в частности с каждым из экспертов. Мы постарались заранее проконсультироваться с авторитетами в отрасли о возможности применения нашего устройства. И все это потому, что для нас это был важный экзамен, "входной билет в клуб". И мы искренне рады своему успеху. Судите сами: получается, мы выступали перед авторитетным жюри и стремились к признанию авторитетными людьми. И я, и весь коллектив наш – я знаю, что говорю – благодарен и организаторам, и экспертам за такое событие в нашей жизни. Это было интересно и трудно. Мы прошли путь от идеи до воплощения и признания достаточно быстро. И это потому, что нас хорошо учили, мы очень старались и нам повезло".

Экспертный Совет Премии ЗУБР 2016 приглашает разработчиков, производителей и интеграторов, а также поставщиков инновационных технологий представить свои продукты/решения/ проекты в четырех категориях: Антикриминал, Антитеррор, Пожарная безопасность, Информационная безопасность.

Заявки на соискание Национальной отраслевой Премии "ЗУБР" принимаются до 15 декабря 2016. Спешите подать заявку на участие!

http://secaward.ru/become/now/

Среди постоянных и почетных экспертов Премии – представители МВД России, ФСБ России, ФСТЭК России, ФТС России, ЦБ РФ, МЧС России, ГД ФС РФ, Газпром, Концерн "Росэнергоатом", Сбербанк России, РЖД, Северсталь, ФосАгро, Ростехнадзор, Ростелеком, ГК "Феско", Росбанк, Собинбанк, Согаз, Газпромбанк, ГК "Владимирский Хлеб", Аэрофлот – Российские авиалинии, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково", ГУП "Московский метрополитен", МегаФон и др.

Рекомендовать номинанта http://secaward.ru/become/offer/

По вопросам участия в Премии "ЗУБР" обращайтесь к своему менеджеру, или к руководителю проекта Ольге Иншаковой

Тел.: +7 (495) 647-04-42, доб. 2162

inshakova@groteck.ru

Добавить комментарий