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    Британцу предъявлены обвинения в использовании шифрования для подготовки теракта

Британцу предъявлены обвинения в использовании шифрования для подготовки теракта


13.10.2016

Британцу предъявлены обвинения в использовании шифрования для подготовки теракта

Жителю Кардиффа (Уэльс, Великобритания) предъявлены обвинения по шести пунктам, связанным с терроризмом. Один из пунктов затрагивает действия, как правило, не считающиеся незаконными, а именно – исследование программ для шифрования, публикация инструкций по их использованию и применение шифрования для web-сайта.

33-летнему компьютерному инженеру Самате Уллаху (Samata Ullah) инкриминируется участие в террористической организации ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) и управление террористической деятельностью. Он также обвиняется в обучении методам шифрования лиц, которые, как он знал, будут использовать полученные знания при подготовке терактов. Кроме того, Уллаху предъявлены обвинения в хранении книг об управляемых ракетах и USB-запонки с установленной на ней операционной системой, используемой для "совершения, подготовки или подстрекательства" к терактам.

 Как правило, исследование методов шифрования и публикация инструкций по их использованию не считаются незаконными. Тем не менее, обвинение воспользовалось Разделом 5 Антитеррористического закона Великобритании от 2006 года (Terrorism Act 2006), запрещающим любое участие в подготовке террористического акта. Что касается обвинения во владении USB-запонкой, то они были выдвинуты в соответствии с Разделом 57 Антитеррористического закона Великобритании от 2000 года (Terrorism Act 2000), предусматривающим наказание за владение предметами, используемыми для осуществления террористического акта.

Securitylab

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