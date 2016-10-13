Билайн Бизнес, ГК МОРТОН и ITV – хедлайнеры конференции "Умный город, умное здание" на All-over-IP Expo 2016
13.10.2016
Впервые в 2016 году форум All-over-IP Expo собирает вместе экспертов по Интернету вещей и умным городам, которые двигают вперед глобальный тренд по формированию комфортного и безопасного городского пространства в России – на 4-й конференции "Умный город, умное здание", в первый день форума 23 ноября. Зарегистрироваться и посетить >>
Григорий Сизов, Юрий Васильев и Андрей Христофоров поделятся своим видением перспектив умных и безопасных городов, расскажут о реальном опыте городов России и представят неисчерпаемые возможности Интернета вещей: как инвестировать и на чем зарабатывать. Отдельно будет рассмотрена проблема реального времени – бессмысленное накопление данных, и технические возможности, имеющиеся на горизонте: нейросети, полезные сетевые боты, стереозрение, суперразрешение.
Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).
9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016 Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.