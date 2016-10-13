Билайн Бизнес, ГК МОРТОН и ITV – хедлайнеры конференции "Умный город, умное здание" на All-over-IP Expo 2016

13.10.2016















Впервые в 2016 году форум All-over-IP Expo собирает вместе экспертов по Интернету вещей и умным городам, которые двигают вперед глобальный тренд по формированию комфортного и безопасного городского пространства в России – на 4-й конференции "Умный город, умное здание", в первый день форума 23 ноября. Зарегистрироваться и посетить >>

Хедлайнеры конференции:

Григорий Сизов, Юрий Васильев и Андрей Христофоров поделятся своим видением перспектив умных и безопасных городов, расскажут о реальном опыте городов России и представят неисчерпаемые возможности Интернета вещей: как инвестировать и на чем зарабатывать. Отдельно будет рассмотрена проблема реального времени – бессмысленное накопление данных, и технические возможности, имеющиеся на горизонте: нейросети, полезные сетевые боты, стереозрение, суперразрешение.

Соорганизатор конференции: iot.ru.

Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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