В Чувашии интернет-экстремист получил реальный срок

14.10.2016







Новочебоксарский городской суд Чувашии приговорил к реальному сроку местного жителя за размещение в соцсетях текстов экстремистского характера. Как сообщает РАПСИ , теперь интернет-экстремисту придется отбыть в колонии строгого режима 3 года 9 месяцев.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, направленного на публичное возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности" — сообщили агентству в СК по Чувашской Республике.

По данным следствия, в ноябре 2015 года житель Новочебоксарска с мобильного телефона разместил на своем аккаунте в социальной сети тексты двух электронных книг экстремистского характера, содержание которых направлено на возбуждение межрелигиозной ненависти, вражды и розни.

Факт противоправных действий осужденного, сообщает СК, подтвердился результатами осмотра системного блока, изъятого в его жилище, в котором были обнаружены указанные электронные книги в формате PDF. Экстремистский характер их текстов подтвержден заключениями религиоведческой и комплексных комиссионных психолого-лингвистических экспертиз. По результатам судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания осужденного невменяемым не выявлено.

В СК также отметили, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Лениздат

Добавить комментарий