Первый CIO-конгресс "Долина технологий" в новом образовательном формате "перезагрузил" ИТ-руководителей со всей страны

17.10.2016

CIO-конгресс "Долина технологий", собравший в Иннополисе прогрессивных ИТ-директоров со всей России, дал им возможность по-новому посмотреть на свою роль в бизнесе и вдохновил на изменения

Первый CIO конгресс "Долина технологий", стартовавший 30 сентября 2016 г. в Иннополисе, открыл ректор Университета Иннополис Александр Тормасов. Он рассказал об изменениях в роли ИТ, подчеркнув, как Университет Иннополис отвечает на эти изменения, ведя исследования и обучение по заказам компаний.

Наиболее яркой частью конгресса, по мнению многих участников, стала пленарная дискуссия, посвященная трансформации роли ИТ-директора в эпоху автоматизации и цифровизации. Акцент был сделан на реальном опыте самых передовых CIO страны, таких как Артем Головатый (Камаз), Михаил Свердлов (УБРиР), а также опыте экспертов из разных областей. В частности, свои взгляды на возможности адаптации ИТ-руководителей к новой реальности представили декан факультета компьютерных наук Университета Иннополис Джанкарло Суччи, ИТ-стратег, руководитель R&D- подразделения РДТЕХ Сергей Трушкин и член правления АРСИБ, научный эксперт Совета Безопасности РФ, д.т.н. Сергей Петренко.

Эксперты сошлись во мнении: выход роли CIO за пределы ИТ-обслуживающего подразделения состоялся. Современный ИТ-директор должен мыслить категориями бизнеса.

"Мне очень понравилась пленарка. То, что это не были заготовленные выступления с презентациями, а был действительно живой обмен мнениями – не только между спикерами, но и с залом. И те идеи, которые высказывались, очень нам созвучны, то есть - об изменении роли ИТ-директора, о том, что он должен начать думать "бизнесово", он должен взять на себя роль человека, который отвечает не только за ИТ-часть в ее техническом плане, но и за организационные изменения, за оптимизацию расходов и увеличение прибыли компании с помощью внедрения новых ИТ-решений. Это именно то, чему мы учим наших студентов и чему учим компании, которые приходят к нам на курсы повышения квалификации", – отметил Максим Гашков, ведущий менеджер по развитию Университета Иннополис.

После пленарной дискуссии работа закипела на секциях. Программа, разработанная ИТ-директорами для ИТ-директоров, вместила максимум экспертизы и кейсов от авторитетных CIO, дискуссий, мастер-классов, живых консультаций.

Особое внимание было уделено новым областям компетенции ИТ-руководителей и инновациям. Даже самим спикерам нашлось чему поучиться.

"У меня "взорвался" мозг за эти 2 дня, потому что, помимо того что я сам вел мастер-класс для активной и требовательной аудитории, я лично для себя узнал много интересного. И даже знание английского пригодилось – поспорил с профессором MTI , что важнее для бизнеса – machine learning или data mining", – говорит один из экспертов конгресса Алексей Колоколов (Институт бизнес-аналитики).

С ним солидарен и Михаил Свердлов (УБРиР): "Это было самое полезное мероприятие из всех, что я видел. Спикеры и контент по пользе просто 80+ уровень!"

Программу второго дня конгресса открыли экскурсии по Технопарку и Университету Иннополис. Это была уникальная возможность заглянуть в самые интересные места этих "сердца" и "мозга" Иннополиса. Атмосфера города высоких технологий настолько впечатлила ИТ-руководителей, что некоторые из них выразили твердое намерение обосноваться в Иннополисе.

Следует отметить, что конгресс стал международным событием – как по составу участников и экспертов, так и по произведенному резонансу. "Долину технологий" поддержали как российские региональные и федеральные сообщества, так и зарубежные.

Восторженные отзывы участников Первого CIO-конгресса в Иннополисе и возрастающее притяжение города высоких технологий будут способствовать притоку еще большего количества ИТ-директоров на "Долину технологий" в 2017 году, уверены организаторы.

"Мы полностью пересмотрели формат традиционных CIO-конгрессов, и в коллаборации с Университетом Иннополиса сделали "Долину технологий" исключительно образовательным проектом, давшим участникам массу прикладных знаний и новой информации", - отметила Ольга Поздняк, директор агентства бизнес-событий Экспо-Линк.

"Во-первых, Иннополис сейчас выращивается как ИТ-столица России. Это то место, где российские компании создают новые продукты, и, в перспективе, целые рынки. Дальше – они будут выходить уже на зарубежные рынки. Во-вторых, посмотреть единственный в России ИТ-университет для каждого айтишника будет интересно. В-третьих, я надеюсь, что с участниками этого года у нас сложатся очень интересные проекты и это будет еще одним аргументом – зачем сюда приехать", , отмечает ведущий менеджер по развитию Университета Иннополис Максим Гашков.

"Конгресс оставил положительное впечатление. Пришел за ответами, получил новые вопросы. Это плюс", – поделился своим мнением Дмитрий Дрозд, Руководитель ИТ-направления, Группа предприятий Меги, г. Уфа.

"В моем случае основная цель – вдохновить на изменения – достигнута: несколько идей родилось в ходе конгресса. Осталось всего немного – выйти на синергию и в бой", – высказал свое впечатление о конгрессе Алексей Корнеев, Руководитель службы ИТ и связи, Русвинил, г. Кстово Нижегородской области.

Организаторы благодарят всех участников конгресса и ждут на мероприятии 2017 года.















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