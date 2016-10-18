All-over-IP Expo 2016: руководители компаний NCS, ISBC, ПромАвтоматика, СКД обсудят, как зарабатывать на СКУД в 2017 году

18.10.2016



















Ведущие российские производители систем контроля доступа – компании NCS ПромАвтоматика , СКД – приглашают на встречу системных интеграторов, инсталляторов, проектировщиков и проектно-монтажные организации 24 ноября на форуме All-over-IP Expo 2016. Цель встречи – обсудить, как лучше зарабатывать на СКУД в 2017 году.

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Участники дискуссии:

1. Олег Быков, генеральный директор, NCS

2. Александр Рыжов, технический директор СКУД Сфинкс, ПромАвтоматика

3. Никита Кожемякин, директор по развитию, ISBC

4. Александр Никитенков, генеральный директор, СКД

Руководители компаний системных интеграторов, инсталляторов, проектировщиков и проектно-монтажные организаций узнают:

1. На каких технологиях зарабатывать в 2017 году, за счет чего увеличивать добавленную стоимость решений.

2. Как использовать тему конвергенции/интеграции систем в общении с клиентами.

3. На каких задачах за рамками безопасности делать бизнес.

4. Как развивать сервисную часть.

5. Какие новые службы (кроме СБ) на стороне клиента заинтересовывать.

6. Как верно интерпретировать пожелания клиентов.

7. Как бороться с запросами "дешево и сердито" и продавать то, что действительно приносит пользу заказчикам.

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Бронируйте стенд, спонсорство по специальной цене: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.

23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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