All-over-IP Expo 2016: руководители компаний NCS, ISBC, ПромАвтоматика, СКД обсудят, как зарабатывать на СКУД в 2017 году
18.10.2016
Ведущие российские производители систем контроля доступа – компании NCS, ISBC, ПромАвтоматика, СКД – приглашают на встречу системных интеграторов, инсталляторов, проектировщиков и проектно-монтажные организации 24 ноября на форуме All-over-IP Expo 2016. Цель встречи – обсудить, как лучше зарабатывать на СКУД в 2017 году.
Бронируйте стенд, спонсорство по специальной цене: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).
9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016 Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems. 23 и 24 ноября 2016 Москва, КВЦ "Сокольники" www.all-over-ip.ru