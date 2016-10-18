В Италии арестован сообщник лидера группировки GameOver Zeus

18.10.2016







Сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали россиянина, предположительно связанного с руководителем киберпреступной группировки GameOver Zeus Евгением Богачевым, разработавшим одноименный банковский троян. Как сообщает издание Softpedia со ссылкой на итальянскую полицию, по мнению правоохранительных органов, россиянин является главой местной преступной сети, занимающейся отмыванием похищенных денег.

По данным полиции, группировка действовала из Рима и использовала два метода перевода похищенных средств на счета своих подручных в Украине. Злоумышленники вербовали новых "сотрудников", размещая в интернете фальшивые предложения о работе, а затем предлагали им принять участие в схеме по отмыванию денег. Преступники перечисляли средства на счета новых "работников", которые затем либо обналичивали деньги, либо пересылали их на счета третьей стороны. Кроме того, преступники покупали и отправляли на домашний адрес рекрутов дорогостоящую технику и ювелирные изделия. Далее эти товары переупаковывались и отправлялись на указанные адреса в Украине.

Согласно итальянским правоохранителям, ядро группировки включало три человека – граждан России, Украины и Молдовы. Группа действовала в качестве денежных "мулов" для операторов трояна GameOver Zeus. В полиции не раскрыли, как удалось выяснить связь между итальянской группировкой и Богачевым, однако уточнили, что вышли на след преступников в ходе расследования инцидентов, связанных с использованием вредоносного ПО для хищения крупных сумм денег у ряда организаций из Болоньи.

Напомним, в июне 2014 года правоохранительные органы США предъявили обвинения Евгению Богачеву в создании ботнета, используемого злоумышленниками для хищения более $100 млн с 2011 года. Хакер руководил группой мошенников, которым удалось подключить к ботнету GameOver Zeus от 500 тыс. до 1 млн компьютеров по всему миру. Отметим, американским властям не удалось задержать Богачева. За его поимку правительство США предлагает вознаграждение в размере $3 млн.

Securitylab

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