    В Чехии арестован россиянин по подозрению в кибератаках в США

Сотрудники правоохранительных органов Чехии совместно с ФБР задержали россиянина, подозреваемого в причастности к кибератакам в США. Евгений Н. был взят под стражу в одном из отелей в Праге и сейчас ожидает решения о возможной экстрадиции в США, Сотрудники правоохранительных органов Чехии совместно с ФБР задержали россиянина, подозреваемого в причастности к кибератакам в США. Евгений Н. был взят под стражу в одном из отелей в Праге и сейчас ожидает решения о возможной экстрадиции в США, говорится в заявлении чешской полиции. Как рассказал агентству The Associated Press один из правоохранителей, арест был произведен 5 октября, однако информация об этом не разглашалась в связи с "тактическими" причинами. Согласно заявлению ФБР, россиянин подозревается в "осуществлении преступной деятельности, затрагивающей цели в США". Предположительно, речь может идти о взломе социальной сети LinkedIn в 2012 году. Хотя тогда компании было известно об утечке данных, полный масштаб инцидента раскрылся только в этом году. Напомним, ранее сообщалось, что на подпольном форуме выставлены на продажу 167 млн учетных записей LinkedIn. По данным издания The New York Times, арест был произведен в рамках расследования по факту взломов серверов Демократической партии США, осуществленных ранее в этом году, но, по всей видимости, задержанный не связан с данными инцидентами. В настоящее время о личности преступника известно немного. Как пояснил специалист компании Avast Михал Салат (Michal Salat), даже профессиональные хакеры совершают ошибки. Вполне вероятно, правоохранителям удалось отследить россиянина по IP-адресу. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

