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    Intelligent Video 2.0: эволюция ценности видеонаблюдения через интеграцию. 7 экспертов!

Intelligent Video 2.0: эволюция ценности видеонаблюдения через интеграцию. 7 экспертов!


20.10.2016

Intelligent Video 2.0 эволюция ценности видеонаблюдения через интеграцию. 7 экспертов!

7-я конференция Intelligent Video 2.0 (проходит 23 ноября, в первый день форума All-over-IP Expo 2016) собирает экспертов с колоссальным опытом создания интегрированных систем безопасности на объектах. Зарегистрироваться и посетить >>

1. Дмитрий Тюрнев, главный инженер проекта, CPE Group

2. Георгий Серов, ведущий специалист по комплексным системам безопасности, БЕЛТЕЛ

3. Алина Хегай, руководитель отдела информационной безопасности, ЛАНИТ-Интеграция

4. Андрей Хрулев, директор по специальным проектам, Центр речевых технологий

5. Евгений Веснин, технический директор, Малленом Системс

6. Павел Забиякин, генеральный директор, АСП

7. Специальный гость: Игорь Борисов, ИТ-директор, Московская газетная типография

Intelligent Video 2.0 – это единственная в России конференция, где опыт внедрения, эксплуатации и модернизации систем видеонаблюдения обсуждают системные интеграторы и инжиниринговые компании. Люди, за плечами которых десятки сложнейших реализаций на объектах клиентов.

В программе конференции:

  • 10 тактик рационального размещения оборудования CCTV и СКУД.

  • Варианты применения визуального контроля при разных видах интеграции.

  • Предотвращение вторжений на базе комплексного мониторинга безопасности.

  • Интеграция биометрической видеоидентификации, CCTV и систем транспортной безопасности.

  • Смарт-камера против классической системы распознавания номеров. Новый ответ на потребности и бюджеты клиентов.

  • Конвергентные сети на производстве: как рационально передавать данные, голос, видео, сигналы СКУД, ОПС и СПС и электропитание по LAN.

  • Синергия и комфорт как результат интеграции систем безопасности и связи жилого комплекса на примере ЖК "LIFE-Приморский" в С.-Петербурге.

Зарегистрироваться и посетить >>

Все спикеры форума >>

Технические решения от ведущих разработчиков >>

Бронируйте стенд, спонсорство по специальной цене: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016
Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.
 
23 и 24 ноября 2016
Москва, КВЦ "Сокольники"
www.all-over-ip.ru
 
На фото: Алина Хегай, руководитель отдела информационной безопасности, ЛАНИТ-Интеграция

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