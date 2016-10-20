Intelligent Video 2.0: эволюция ценности видеонаблюдения через интеграцию. 7 экспертов!

20.10.2016







1. Дмитрий Тюрнев, главный инженер проекта, CPE Group

2. Георгий Серов, ведущий специалист по комплексным системам безопасности, БЕЛТЕЛ

3. Алина Хегай, руководитель отдела информационной безопасности, ЛАНИТ-Интеграция

4. Андрей Хрулев, директор по специальным проектам, Центр речевых технологий

5. Евгений Веснин, технический директор, Малленом Системс

6. Павел Забиякин, генеральный директор, АСП

7. Специальный гость: Игорь Борисов, ИТ-директор, Московская газетная типография

Intelligent Video 2.0 – это единственная в России конференция, где опыт внедрения, эксплуатации и модернизации систем видеонаблюдения обсуждают системные интеграторы и инжиниринговые компании. Люди, за плечами которых десятки сложнейших реализаций на объектах клиентов.

В программе конференции:

10 тактик рационального размещения оборудования CCTV и СКУД.

Варианты применения визуального контроля при разных видах интеграции.

Предотвращение вторжений на базе комплексного мониторинга безопасности.

Интеграция биометрической видеоидентификации, CCTV и систем транспортной безопасности.

Смарт-камера против классической системы распознавания номеров. Новый ответ на потребности и бюджеты клиентов.

Конвергентные сети на производстве: как рационально передавать данные, голос, видео, сигналы СКУД, ОПС и СПС и электропитание по LAN.

Синергия и комфорт как результат интеграции систем безопасности и связи жилого комплекса на примере ЖК "LIFE-Приморский" в С.-Петербурге.

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9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

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На фото: Алина Хегай, руководитель отдела информационной безопасности, ЛАНИТ-Интеграция

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