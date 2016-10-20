    Intelligent Video 2.0: эволюция ценности видеонаблюдения через интеграцию. 7 экспертов!

7. Специальный гость: Игорь Борисов, ИТ-директор, Московская газетная типография
Intelligent Video 2.0 – это единственная в России конференция, где опыт внедрения, эксплуатации и модернизации систем видеонаблюдения обсуждают системные интеграторы и инжиниринговые компании. Люди, за плечами которых десятки сложнейших реализаций на объектах клиентов.
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9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016 Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.