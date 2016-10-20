Технологии и решения завтрашнего дня: экспертный взгляд на развитие технологий и будущее отрасли информационной безопасности Tweet

Технологии и решения завтрашнего дня: экспертный взгляд на развитие технологий и будущее отрасли информационной безопасности

20.10.2016 20.10.2016



Skolkovo Cyberday 2016, крупнейшая в Восточной Европе ежегодная международная конференция, посвященная актуальным вопросам развития технологий в области информационной безопасности, состоится 8 декабря в Инновационном центре "Сколково" (здание Гиперкуб). Организаторами конференции являются Фонд "Сколково" и компания Cisco. Skolkovo Cyberday 2016 соберет основных игроков отрасли: ведущих экспертов информационной безопасности, представителей органов государственной власти, сотовых операторов, банки, платежные системы, digital-агентства, быстрорастущие технологические компании в области информационной безопасности, инвестиционные и корпоративные фонды, профильные СМИ и т.д. Развитие финансовых и платежных технологий, интернета вещей, межмашинного взаимодействия, облачных систем, предоставления сервисов несут новый виток киберугроз для компаний и конечных пользователей. Усложняющийся ландшафт угроз определяет потребность компаний в новых технологических решениях, которые позволят противостоять растущим рискам. Цель конференции Skolkovo Cyberday 2016 определить новые технологические подходы и решения, призванные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции ИТ в ключевые бизнес-процессы компаний, найти рыночные ниши для появления новых решений и компаний. Основные темы конференции года: Новые угрозы банковской отрасли и создание решений противодействия угрозам;

Новые подходы к защите цифровых продуктов и способы противодействия противоправному использованию этих продуктов;

Информационная безопасность облачных сервисов - решения направленные на снижение рисков;

Вопросы государственного регулирования; Секреты построения эффективной корпоративной системы информационной безопасности;

Возможности и примеры применения технологии blockchain для решения задач информационной безопасности;

Возможности и примеры применения подходов машинного обучения для решения задач безопасности. Вице-президент Cisco по работе в России/СНГ Джонатан Спарроу: "По данным исследований Cisco, 71% руководителей компаний и организаций по всему миру сдерживают внедрение инноваций из-за угроз информационной безопасности. Совершенно очевидно, что для перехода к цифровым бизнес-моделям необходим целостный и интегрированный подход к вопросам ИБ, в выработке которого должны участвовать ключевые игроки отрасли. Именно поэтому Cisco совместно с Фондом "Сколково" организует конференцию Skolkovo Cyberday. Мы надеемся, что мероприятие позволит обсудить и систематизировать ключевые тенденции в области информационной безопасности, а также найти эффективные способы противоборства киберпреступности". Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Игорь Богачев: "Потери стран мира от киберпреступности составили 500 миллиардов долларов в прошлом году и этот показатель, по разным оценкам, сильно занижен и, вероятно, цифра значительно выше. При этом в 2018 году ожидается рост этого показателя минимум в четыре раза. Массовое проникновение и интеграция ИТ систем в ключевые бизнес процессы компаний определено будет создавать искушение и открывать новые возможности для злоумышленников по использованию информационных систем в противоправных действиях. В связи с чем, мы видим востребованность в поиске новых технологических решений в области информационной безопасности. В рамках ставшего уже ежегодным мероприятием Skolkovo Cyberday мы ставим перед собой цель консолидировать усилия по развитию инновационных проектов в области информационной безопасности, определить технологические тренды, в которых можно ожидать появление инновационных решений и помочь молодым технологическим компаниям в развитии новых решений в области информационной безопасности". Руководитель направления "Безопасные информационные технологии" кластера ИТ Фонда "Сколково" Сергей Ходаков: "Стремительное распространение информационных технологий несет новый класс бизнес рисков для компаний и конечных пользователей. Согласно данным Allianz Risk Barometer 2016 риски потерь в бизнесе от инцидентов в области информационной безопасности и кибератак, только за последние 3 года, поднялись с 13-ого места на 5-е место, при этом, по экспертным оценкам, кибератаки зачастую остаются необнаруженными компаниями в течение нескольких месяцев. Именно поэтому решение задачи построения эффективной системы обеспечения информационной безопасности в настоящее время является одной из ключевых задач бизнеса и данная задача не может быть решена без внедрения современных решений и новых разработок. Россия исторически имела сильную математическую школу, что позволяет создавать продукты в области информационной безопасности, успешно конкурирующие на международном рынке. Поэтому в рамках Skolkovo Cyberday мы считаем важным объединить усилия технологических предпринимателей, определить ключевые подходы, технологические и рыночные ниши в которых можно ожидать появление решений обеспечения информационной безопасности нового поколения". В рамках конференции состоятся также следующие мероприятия: Финал всероссийского конкурса Skolkovo Cybersecurity Сhallenge, в котором будут представлены лучшие проекты в РФ в области информационной безопасности. Заявки принимаются от юридических и физических лиц до 15 ноября 2016 года. Подробная информация и правила участия здесь: http://cyber2016.sk.ru;

Выставка инновационных проектов технологических компаний, где будут представлены перспективные проекты в области информационной безопасности;

Мастер классы и научно-технические доклады по вопросам создания и развития новых ИБ-решений. Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна, количество мест ограничено. Зарегистрироваться для участия в мероприятии и получить подробную информацию о нем вы можете по ссылке: http://cyberday.sk.ru Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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