В США Евгению Никулину предъявили обвинения в кибератаках

24.10.2016







Власти США в заочном порядке предъявили обвинения задержанному в Чехии гражданину Р. Ф. Евгению Никулину, которому инкриминируется незаконное получения электронной информации с компьютеров ряда американских компаний.

Обвинения были предъявлены судом в американском Окленде (штат Калифорния) в минувший четверг. Так, 29-летнему Никулину инкриминируется "проникновение в компьютерные системы, незаконное заполучение хранившейся в них электронной информации, нанесение ущерба компьютерам, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговор", передает агентство ТАСС со ссылкой на министерство юстиции США.

В сообщении американского ведомства отмечается, что Никулин совершал "незаконные проникновения в компьютеры, принадлежавшие компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring, штаб-квартиры которых расположены в Сан-Франциско. Первая из них владеет одноименной деловой социальной сетью, вторая — облачным сервисом хранения данных, Formspring также является разновидностью социальных сетей.

Напомним, ранее пражские СМИ объявили о задержании российского хакера. Он подозревается в кибератаках на цели на территории США. Операция по его задержанию проводилась в сотрудничестве с ФБР. Как позднее сообщили СМИ, а затем подтвердил МИД, задержанного зовут Евгений Никулин.

Российское посольство в Чехии потребовало передать задержанного России. Американские СМИ полагают, что задержанный может быть причастен ко взлому соцсети LinkedIn. Аккаунт задержанного в Instagram, который ранее обнаружили журналисты, сейчас переведен в режим закрытого доступа.

Добавим, задержание россиянина прокомментировала официальный представитель МИД Р. Ф. Мария Захарова. В частности, она заявила, что уклонение США от сотрудничества с Россией в борьбе с киберпреступностью говорит о политической мотивации обвинений россиян в хакерстве.

Лениздат

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