Вице-президент Seagate даст прогноз для рынка видеохранилищ на 2017 год на All-over-IP 2016

25.10.2016







Старший вице-президент отдела международных продаж и операций сбыта компании Seagate Б.С. Тех даст оценку трендов рынка систем хранения данных, в частности видеохранилищ, и прогноз развития рынка СХД на 2017 год и далее – на форуме All-over-IP 2016 в Москве. Зарегистрируйтесь, чтобы посетить форум >>

Прогноз по рынку видеохранилищ на 2017 год и далее // Посетить выступление Seagate

Появляются технические решения, выводящие инновации на новый виток развития. Например, алгоритмы хранения в ДНК-последовательности и разработки в области термоассистируемой магнитной записи (Heat-Assisted Magnetic Recording, HARM), которая в 100 раз превышает мощность существующих магнитных носителей. Растет актуальность облачных технологий: в следующие четыре года мировой рынок облачного хранения данных может утроиться. Для хранения растущих объемов информации пригодится все: жесткие диски, твердотельные накопители, HARM, флеш, ДНК, электронные нанотрубки. Главное – подобрать правильный способ хранения для заданных целей. Посетить выступление >>

Б.С. Тех, вице-президент Seagate: "Как показал опрос наших российских партнеров, специализирующихся на решениях видеонаблюдения, более 70% хотели бы увеличить емкость систем записи видеонаблюдения и примерно столько же – емкость архива для записанных данных. Разрешение 4К постепенно становится стандартом для многих систем, в связи с чем, по ожиданиям нашей компании, в 2017 году продажи NVR-систем впервые превысят продажи DVR-систем".

Организации стремятся хранить данные все дольше и в большем объеме, чтобы использовать их для видеоанализа. Например, раньше ритейлер развертывал видеонаблюдение только в целях безопасности. Через одну–две недели все записи стирались. Теперь он заинтересован в более длительных сроках хранения, чтобы анализировать поток покупателей". Посетить выступление >>

Приглашаем производителей, дистрибьюторов и интеграторов систем видеонаблюдения встретиться с топ-менеджером компании Seagate, крупнейшего мирового производителя накопителей для систем хранения, который впервые приезжает на форум All-over-IP в 2016 году. Посетить выступление >>

Бронируйте выступления на конференции, спонсорство, стенд: обращайтесь к Ирине Суриной (+7495647 0442, surina@groteck.ru).

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

Добавить комментарий