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    NSG выпускает новую гамму маршрутизаторов

NSG выпускает новую гамму маршрутизаторов


26.10.2016

NSG выпускает новую гамму маршрутизаторов

Компания  Network Systems Group, старейший российский разработчик сетевого оборудования, объявляет о выпуске новой гаммы маршрутизаторов, нацеленной сразу на несколько сегментов рынка.

NSG–5260 — магистральный маршрутизатор

Новый флагман NSG предназначен для ядра корпоративных сетей и для периферийных сетей поставщиков услуг. Устройство имеет 2 порта 10GbE и 6 портов GbE, RAM до 64 ГБ, два резервируемых источника питания с горячей заменой. Работу с полным аппаратным быстродействием по всем портам — 52 Гбит/с —обеспечивают специализированный коммуникационный процессор NXP (бывш. Freescale) QorIQ P5040 (один из старших в данной линейке — 4 ядра, 2,2 ГГц, 64-битная архитектура PowerPC) и разнообразные аппаратные ускорители. Устройство вмещается в 1U стандартной 19-дюймовой стойки.

Вместе с готовым маршрутизатором компания предлагает серию NSG–5000 в качестве аппаратной платформы для сторонних разработчиков и заказных проектов. Это может быть как серийное шасси от NSG–5260, поставляемое без программного обеспечения NSG, так и материнские платы в любом формате от mini-ITX до full-ATX (или ином, удобном заказчику), которые могут быть оперативно разработаны на основе имеющихся опытных продуктов. На их основе может строиться широкий ряд разнообразных продуктов — рабочих станций, серверов, файловых хранилищ, межсетевых экранов, шлюзов безопасности и др.

NSG–1700 — маршрутизатор доступа

На другом конце продуктовой линейки находится серия минималистичных маршрутизаторов NSG–1700 (в различной комплектации), предназначенная, в первую очередь, для решений M2M и IoT — подключения банкоматов, удалённых технологических площадок и т.п. Новое вычислительное ядро на основе процессора i.MX6 и 20-летний опыт борьбы за себестоимость продуктов позволили в российских условиях, на российских серийных заводах выпустить изделие по цене, сравнимой с конкурентами из юго-восточной Азии.

Устройства серии NSG–1700 имеют, в базовой комплектации, 2 порта Ethernet, консольный порт и до 2 беспроводных интерфейсов различного типа (LTE, 3G, Wi-Fi, готовится опция LTE450 для новой сети Теле2/Скайлинк вместо CDMA) с 2 SIM-картами к ним. Таким образом, они позволяют подключать удалённые площадки как по наземным, так и по беспроводным каналам и, что самое важное — использовать 2–3 разнородных канала для резервирования. Возможности резервирования каналов в продуктах NSG подкрепляются фирменной технологией uiTCP (un-interruptible TCP), которая обеспечивает прозрачное переключение с одного канала связи на другой.

По заказу NSG–1700 могут дополнительно комплектоваться вторым портом RS–232, третьим портом Ethernet, а также портом 1–Wire, к которому может подключаться большое число внешних аксессуаров: "сухие контакты", датчики напряжения, температуры, влажности, напряжения резервных батарей, а также силовые розетки 220 В для рестарта банкоматов и включения/выключения другого оборудования на удалённых площадках.

NSG–2030 — офисный маршрутизатор

Модель NSG–2030 предназначена для подключения офисов по гигабитным каналам поставщиков услуг, как медным, так и волоконно-оптическим. Процессор NXP QorIQ LS1021 обеспечивает полное физическое быстродействие линии. Скорость маршрутизации у этого компактного устройства составляет 120 тыс.пак/с. Опционально в устройство может ставиться модуль LTE для резервного канала связи и Wi-Fi для организации беспроводной сети в офисе.

NSG–2031 представляет собой модификацию NSG–2030 в 19" корпусе. Опционально в корпус может устанавливаться HDD/SSD. Эта модель позиционируется компанией как центральный шлюз безопасности для обслуживания большого числа низкоскоростных клиентов (например, банкоматов), подключённых по VPN различных типов — IPsec, OpenVPN и др. Наличие же жесткого диска открывает путь ещё к одной области применения — небольшим дисковым хранилищам и файловым серверам.

NSG Linux 2.1

Как и все продукты третьего поколения NSG, новые маршрутизаторы работают под управлением ПО NSG Linux 2.x и ориентированы на применение в современных Ethernet-центрических и беспроводных сетях. Динамическая и сложная статическая маршрутизация, разнообразные типы туннелей и VPN, QoS, поддержка SNMP и Zabbix — лишь наиболее заметные из её возможностей.

Для управления устройством может использоваться как Web-, так и консольный интерфейс; при этом, важно отметить, возможности обоих интерфейсов идентичны (за исключением Web-спефицичных операций, таких как резервирование/восстановление конфигурации непосредственно из броузера). При работе в CLI используется фирменный командный язык. Оба интерфейса представляют собой баланс между мощью и сложностью инструментов Linux, с одной стороны, и простотой урезанных, узкоспециализированных конфигураций — с другой. При этом, в отличие от большинства производителей, NSG не закрывает и доступ непосредственно в Linux посредством обычной командной оболочки bash, минуя все свои фирменные надстройки — иначе говоря, эти устройства можно использовать и настраивать как обычную Linux-машину.

Помимо системы конфигурирования, оригинальные программные разработки NSG включают уже упомянутую выше технологию uiTCP. Это фирменная VPN, пригодная для передачи любого типа трафика. Основное её отличие от известных стандартных решений состоит в поддержании бесперебойной сессии прикладного ПО при смене каналов связи "на лету". При этом, несмотря на временную потерю связи, смену оператора и публичного IP-адреса, поддерживается бесперебойная сессия прикладного программного обеспечения или туннеля, работающего поверх них. Ещё одна оригинальная разработка — SMS-управление; возможность установки сотовых опций для управления по SMS или по независимому каналу LTE/3G предусмотрена для всех новых моделей, включая старшие. Третья актуальная возможность для прикладных задач — конструктор алгоритмов для обработки событий как на самом устройстве, так и на подключённых к нему датчиках и контроллерах, работающий по принципу "событие-действие".

Перечисленные разработки, как и все предыдущие работы NSG, выполнены компанией в инициативном порядке и на собственные средства. Серийные поставки планируется начать в январе 2017 г. Ограниченные количества новых продуктов доступны в настоящее время.

О компании Network Systems Group

Компания Network Systems Group (NSG, OOO "ЭН–ЭС–ДЖИ") — российский разработчик и производитель сетевого оборудования. Основана в 1992 г. Творческое ядро NSG — сплоченная команда специалистов, принимавшая участие в первых в СССР и СЭВ проектах построения сетей и разработки сетевого оборудования в 1980-е годы. Все учредители и владельцы компании — физические лица, граждане РФ; в активах компании отсутствуют зависимости от иностранного капитала. Компания располагается в г. Москве.

Современная продукция NSG — маршрутизаторы для сетей IP и VPN на основе технологий беспроводной передачи данных и Ethernet. Вместе с тем компанией накоплен большой опыт выпуска оборудования для традиционных сетей WAN, включая поддержку Frame Relay и X.25. В продукции используются собственные аппаратные и программные разработки компании, а также высококачественная элементная база от ведущих мировых производителей. Компания присутствует на российском рынке сетевого оборудования с 1995 г. Серийное производство размещено на предприятиях радиоэлектронной промышленности г. Москвы и Московской области. Годовой объём поставок составляет около 5000 устройств.

Продукция компании полностью совместима, в рамках заявленных функциональных возможностей, с действующими международными и российскими стандартами, а также фирменными спецификациями ведущих производителей, и на протяжении более чем 20 лет является эффективной заменой импортному оборудованию. Cерийные производства, на которых размещаются заказы NSG, сертифицированы по ГОСТ Р ИСО 9001–2001. Вся продукция имеет декларации и сертификаты соответствия.

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