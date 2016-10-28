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    В 2016 году Сбербанк пресёк попытки кибермошенничества на сумму свыше 8,6 млрд рублей

В 2016 году Сбербанк пресёк попытки кибермошенничества на сумму свыше 8,6 млрд рублей


28.10.2016

В 2016 году Сбербанк пресёк попытки кибермошенничества на сумму свыше 8,6 млрд рублей

За 9 месяцев 2016 года Сбербанк предотвратил мошенничество против своих клиентов  - физических и юридических лиц в каналах дистанционного банковского обслуживания  и торговых точках на сумму более 8,6 млрд руб. Показатель аналогичного периода прошлого года — 4,8 млрд рублей.

Ущерб от мошенничества в мобильном приложении Сбербанк Онлайн снижен более чем в семь раз, в системе "Мобильный банк" — в два раза.

"Несмотря на возросшую активность преступников, сумма предотвращённого ущерба увеличилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Такой результат стал возможен благодаря внедрению в этом году новейших технологий безопасности, позволяющих Сбербанку более эффективно предотвращать кибермошенничество".

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