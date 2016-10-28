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    Похитителя интимных фото американских знаменитостей посадили на 1,5 года

Похитителя интимных фото американских знаменитостей посадили на 1,5 года


28.10.2016

Похитителя интимных фото американских знаменитостей посадили на 1,5 года

Жителя США Райана Коллинза приговорили к полутора годам тюрьмы за кражу и публикацию интимных фото американских знаменитостей. Как передает "Интерфакс", расследование началось еще в 2014 году.

 Коллинз был признан виновным в размещении в интернете снимков десятков известных актрис, певиц, моделей и спортсменок. Среди них были такие знаменитости, как Дженнифер Лоуренс, Рианны и Аврил Лавин. Хакер признался, что обманным путем получил пароли к более чем сотне аккаунтов знаменитостей на сервисах iCloud и Gmail. В итоге суд приговорил Коллинза к 18 месяцам тюрьмы. Максимальное наказание за подобные преступления составляет до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 250 тысяч долларов.

 После скандальной публикации в 2014 году ФБР подозревала во взломе группу хакеров. Ранее за публикацию интимных фото звезд были осуждены еще два человека, один в Чикаго, другой в Орегоне. Однако следователи утверждают, что эти три случая между собой не связаны.

Лениздат

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