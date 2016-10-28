Похитителя интимных фото американских знаменитостей посадили на 1,5 года

28.10.2016







Жителя США Райана Коллинза приговорили к полутора годам тюрьмы за кражу и публикацию интимных фото американских знаменитостей. Как передает "Интерфакс", расследование началось еще в 2014 году.

Коллинз был признан виновным в размещении в интернете снимков десятков известных актрис, певиц, моделей и спортсменок. Среди них были такие знаменитости, как Дженнифер Лоуренс, Рианны и Аврил Лавин. Хакер признался, что обманным путем получил пароли к более чем сотне аккаунтов знаменитостей на сервисах iCloud и Gmail. В итоге суд приговорил Коллинза к 18 месяцам тюрьмы. Максимальное наказание за подобные преступления составляет до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 250 тысяч долларов.

После скандальной публикации в 2014 году ФБР подозревала во взломе группу хакеров. Ранее за публикацию интимных фото звезд были осуждены еще два человека, один в Чикаго, другой в Орегоне. Однако следователи утверждают, что эти три случая между собой не связаны.

Лениздат

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