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    ТБ Форум 2017: важные тенденции развития и актуальные программы инвестиций

ТБ Форум 2017: важные тенденции развития и актуальные программы инвестиций


08.11.2016

ТБ Форум 2017 важные тенденции развития и актуальные программы инвестиций

С 7 по 9 февраля 2017 г. 22-й Международный форум "Технологии безопасности" предлагает своим участникам обсуждать новые требования и вопросы регулирования, делиться опытом реализации и успешными кейсами, предлагать новые решения и лучшие практики, проводить мастер-классы, воркшопы, семинары.

http://www.tbforum.ru/

Фокус внимания ТБ Форума на важных тенденциях развития и программах инвестиций в России дает возможность посетителям и участникам получить серьезное преимущество в своей профессиональной деятельности.

Подготовка к безопасному Чемпионату мира по футболу 2018

Дискуссии представителей властных структур, правоохранительных органов и спецслужб, поставщиков систем по вопросам обеспечения безопасности при организации и проведении Чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедерации, обмен практическим опытом, а также демонстрация технического оснащения систем безопасности спортивных сооружений в России, управления транспортными потоками, работы ситуационных центров и др.

Практикумы по обеспечению безопасности на транспорте

Нормативно-правовые вопросы, изменения в требованиях, дискуссии с участием конечных потребителей и обсуждением практических примеров задач, обсуждение технологий и технических решений на примере реализованных или типовых проектов в области транспортной безопасности и безопасности транспортной инфраструктуры.

Управление рисками в промышленности и энергетике

Ответственные за обеспечение безопасности промышленных объектов и объектов ТЭК делятся опытом организации эффективной системы безопасности, обсуждают задачи, идеи и решения для защиты инфраструктуры.

Каким будет 2017 год в информационной безопасности

Обсуждение изменений в нормативном и методическом обеспечении вопросов защиты информации, мер по повышению лицензионных требований и других тем запланировано в рамках конференции "Актуальные вопросы защиты информации", организуемой ФСТЭК России.

Кейсы для инженеров и проектировщиков

В формате решения практических кейсов пройдет обсуждение проблемных вопросов в области проектирования, строительства и эксплуатации с учетом прошедших и планируемых изменений в законодательстве.

Технологические последствия принятия пакета антитеррористических поправок

Новый импульс развития бизнеса и каналов сбыта получают поставщики досмотрового и антитеррористического оборудования, систем видеонаблюдения и анализа, контроля доступа, идентификации и биометрии, систем защиты периметра, охранных сигнализаций, систем оповещения и охранного освещения, источников бесперебойного питания.

Защитные технологии банка будущего

Представители регулятора, кредитных организаций и правоохранительных органов обсудят основные тренды и тенденции развития банковской сферы деятельности и сопутствующие им факторы безопасности, определят первостепенные приоритеты в осуществлении мер защиты процессов банковской деятельности и современные технологические решения.

Опыт предотвращения потерь и идеи для защиты бизнеса для ритейлеров

Топ-менеджеры розничной индустрии, принимающие решение о закупках оборудования и внедрении технологий, делятся опытом организации системы торговой безопасности, обсуждают идеи и решения для защиты бизнеса, технологии предотвращения краж и хищений в ритейле.

Применение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС

Руководители предприятий-потребителей систем безопасности в авиации, на железных дорогах, добывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, на автомобильном транспорте обсудят расширение сферы применения технологий глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС  в различных отраслях российской экономики.

По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru

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