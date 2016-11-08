Арестованы 14 участников группировки Dridex

08.11.2016







Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании свыше ?11 млн (порядка 873 млн руб.). Деньги были похищены с помощью вредоносного ПО Dridex и Dyre, способного перехватывать учетные данные пользователей. С их помощью преступники получали доступ к чужим банковским счетам и небольшими суммами постепенно переводили средства на свои счета в Великобритании и странах Восточной Европы.

"Задержанные подозреваются в отмывании незаконной прибыли через сотни счетов в различных британских банках с использованием поддельных удостоверений личности и "денежных мулов", нанятых и контролируемых преступной группой", - сообщает NCA.

Правоохранители арестовали 13 мужчин и одну женщину, а также изъяли наличные деньги, электронные устройства (будут переданы для дальнейшей экспертизы) и множество поддельных удостоверений личности. По словам представителя NCA Майка Халетта (Mike Hulett), преступники использовали вредоносное ПО для атак на предприятия малого и среднего бизнеса.

Ботнет Dridex был ликвидирован британскими и американскими правоохранителями в октябре 2015 года после ареста его главного оператора, гражданина Молдовы Андрея Гинкула. Тем не менее, вскоре Dridex возобновил свою активность, разбившись на множество подсетей, контролируемых различными киберпреступными группировками. В ноябре 2015 года был уничтожен ботнет Dyre.

Securitylab



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