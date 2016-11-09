Кофе в Starbucks по биткоин-карте: опыт российского предпринимателя

09.11.2016





Дебетовые биткоин-карты могут стать частью повседневной жизни горожан. К этому моменту российских пользователей криптовалют приблизил основатель ряда стартапов Роман Потёмкин.

Будучи финансовым экспертом и серийным предпринимателем в сфере мобильного банкинга, Роман возглавил команду финтехразработчиков. Результатом их работы стал сервис Wirex, объединивший в одном решении удобства цифровой валюты и привычной инфраструктуры платежей.

С помощью дебетовой биткоин-карты Wirex можно купить кофе в Starbucks, равно как и совершать другие покупки. О том, как это работает, а также о препятствиях, которые нужно преодолеть для внедрения BTC-карты в повседневную жизнь, Роман Потёмкин расскажет в четверг, 10 ноября, на Blockchain & Bitcoin Conference Russia. Это самая масштабная блокчейн-конференция в Восточной Европе, где собираются предприниматели, разработчики и пользователи криптовалют.

В одном потоке с Романом Потёмкиным выступит директор консалтинговой компании "Deloitte СНГ" Артём Толкачёв. Его выступление будет посвящено тем аспектам, которые позволят использовать биткоин-карту в будущем. Речь пойдёт о регулировании блокчейна, цифровых валют и умных контрактов.

Среди участников московской конференции – представители Microsoft, IBM, Сбербанка, ВШЭ, МГИМО и "Сколково", а также авторы стартапов и производители оборудования для индустрии. Помимо двух параллельных потоков конференции, будет работать общая демозона.

Конференция пройдёт в этот четверг, 10 ноября, в московском центре Digital October. Подробности и регистрация – на сайте мероприятия.

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