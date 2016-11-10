3-я Конференция российских разработчиков FileMaker

10.11.2016

5 ноября прошло ставшее ежегодным мероприятие - день FileMaker в России. Интернет портал FMTeam.ru совместно с компанией "ТриАПринт" провел встречу разработчиков на платформе FileMaker Pro.

Встреча включала все важные составляющие предметного общения: обмен опытом между разработчиками, демонстрацию готовых решений, обсуждение перспектив развития FileMaker в России, обсуждение лицензионной политики FileMaker и, конечно, доклады.

От нашей компании Гротек в конференции традиционно принимал участие администратор учетных систем Игорь Шичко. В своем выступлении он рассказал об опыте разработки, настройки и применения качественной верстки, а также представил обзор возможностей плагинов компании 360Works.

Приятно, что доклад И.Шичко вызвал живой отклик и интерес профессионального сообщества.

Мы, как многолетние пользователи системы FileMaker Pro не можем не отметить постоянное совершенствование платформы, удобную интеграцию с другими сервисами, используемыми компанией и расширение функциональных возможностей, что в итоге приводит к оптимизации многих рабочих процессов.

Сайт сообщества разработчиков на платформе FileMaker fmteam.ru

Анастасия Мирошкина



miroshkina@groteck.ru

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