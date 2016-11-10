Анализ малоизвестных ошибок гигантов ИТ-индустрии от Андерса Йоханссона, Milestone Systems, на All-over-IP 2016

10.11.2016







На форуме All-over-IP 2016 директор по Восточной и Центральной Европе компании Milestone Systems Андерс Йоханссон расскажет о малоизвестных ошибках гигантов ИТ-индустрии , которые те совершали в период с 1980 по 2010 годы. А также как воспользоваться полученными уроками ИТ-компаний на рынке систем безопасности. Для этого есть все возможности: по развитию индустрия систем безопасности отстает от ИТ-индустрии на 15 лет.

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В 1980-х годах в Европе выручка с продажи одного компьютора IBM составляла эквивалент средней заработной платы за 8 месяцев. При такой марже большинство ИТ-компаний предоставляло клиентам множество бесплатных послепродажных сервисов. Столь высокая маржа сохранялась и в 1990-х годах для всех участников цепочки дистрибуции (производителей, реселлеров и пр.), что давало им возможность продолжать раздавать сервисы бесплатно. На рубеже 1990–2000-х уровень маржи упал с двузначных цифр до однозначных, что повергло ИТ-компании в шок: рынок привык к определенным условиям, производителям и поставщикам нужно было придумывать, что делать дальше.

До прихода в Milestone Systems Андерс Йоханссон посвятил 25 лет своей карьеры ИТ-индустрии, занимая руководящие должности в компаниях-производителях и дистрибьюторах с 1985 по 2010 годы. Андерс Йоханссон устроит настоящий экскурс в историю взлетов и падений ИТ-гигантов и проанализирует, как воспользоваться уроками ИТ-компаний, чтобы заработать на рынке систем безопасности.

Посетить выступление Андерса Йоханссона на CEO Sessions >>

9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



23 и 24 ноября 2016

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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