    Анализ малоизвестных ошибок гигантов ИТ-индустрии от Андерса Йоханссона, Milestone Systems, на All-over-IP 2016

В 1980-х годах в Европе выручка с продажи одного компьютора IBM составляла эквивалент средней заработной платы за 8 месяцев. При такой марже большинство ИТ-компаний предоставляло клиентам множество бесплатных послепродажных сервисов. Столь высокая маржа сохранялась и в 1990-х годах для всех участников цепочки дистрибуции (производителей, реселлеров и пр.), что давало им возможность продолжать раздавать сервисы бесплатно. На рубеже 1990–2000-х уровень маржи упал с двузначных цифр до однозначных, что повергло ИТ-компании в шок: рынок привык к определенным условиям, производителям и поставщикам нужно было придумывать, что делать дальше.
До прихода в Milestone Systems Андерс Йоханссон посвятил 25 лет своей карьеры ИТ-индустрии, занимая руководящие должности в компаниях-производителях и дистрибьюторах с 1985 по 2010 годы. Андерс Йоханссон устроит настоящий экскурс в историю взлетов и падений ИТ-гигантов и проанализирует, как воспользоваться уроками ИТ-компаний, чтобы заработать на рынке систем безопасности.
9-й Международный форум All-over-IP Expo 2016 Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.