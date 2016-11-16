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    Форум All-over-IP 2016: присоединяйтесь к лидерам! Регистрируйтесь и приходите!

Форум All-over-IP 2016: присоединяйтесь к лидерам! Регистрируйтесь и приходите!


16.11.2016

Форум All-over-IP 2016 присоединяйтесь к лидерам! Регистрируйтесь и приходите!

7 дней осталось до открытия 9-го форума All-over-IP 2016 – события, которое объединяет лидеров IP-индустрии, передовые бренды, спикеров международного уровня, цвет отечественного инжиниринга и интеграции, знаковых заказчиков и технологии завтрашнего дня. Регистрируйтесь и приходите 23 и 24 ноября в Москве, в Сокольниках >>

Здесь вы увидите взрывные новинки 2017 года. Познакомитесь с блестящими разработчиками, талантливыми инженерами и заказчиками, управляющими знаковыми системами. Изучите тренды, которые позволят вам развивать бизнес в перспективных направлениях.

В экспозиции вы расширите ваши знания и компетенцию в видеонаблюдении, контроле доступа, управлении идентификацией, биометрических системах доступа, машинном зрении, видеодомофонии, программных платформах управления, IP/Ethernet-сетях, мультисервисных широкополосных сетях и кабельной инфраструктуре, хранении и обработке больших данных, автоматизации зданий, BIM-моделировании, Интернете вещей, NFC- и RFID-технологиях, беспроводных замковых системах, промышленной автоматизации, IP-телефонии и видеоконференцсвязи, облачных сервисов.

В программе вас ждут конференции "Intelligent Video 2.0", "Умный город, умное здание", "Машинное зрение", "Identity Management and Access Control". Мы пригласили выступить специалистов по интеграции, проектированию, монтажу и инжинирингу. Людей, чьи знания и опыт позволяют им понимать ожидания пользователей и перспективы развития технологий.

Вы ознакомитесь с технологическими премьерами 2016 года, встретитесь с зарубежными гуру на серии ключевых докладов и успешными предпринимателями на CEO Sessions. Вы послушаете опыт заказчиков: ГК МОРТОН, Московская газетная типография, Кондитерская фабрика ФЕРРЕРО РУССИЯ, Раи?ффаи?зенбанк.

Вы получите удовольствие от двух дней – 23 и 24 ноября, наполненных заинтересованным общением, новыми знакомствами, мировыми практиками, лучшими инновациями и непревзойденной атмосферой праздника технологий. Приходите вместе со своими коллегами, чтобы не упустить все важные события и встречи. Регистрируйтесь онлайн >>

9-й Международный форум All-over-IP 2016

Формирует инновационное содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.

23 и 24 ноября 2016
Москва, КВЦ "Сокольники", пав. 4.
www.all-over-ip.ru

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