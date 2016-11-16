IBM, Microsoft и Сбербанк обменялись опытом блокчейн-разработок. Как прошла московская Blockchain & Bitcoin Conference

16.11.2016

В четверг, 10 ноября, в Москве прошла Blockchain & Bitcoin Conference Russia – ежегодная и крупнейшая в Восточной Европе конференция по криптовалютам и блокчейну. Представители IBM, Microsoft, Сбербанка, "Сколково", а также ряд предпринимателей и основателей блокчейн-стартапов обменялись наработками и мнениями. Впервые в России участники смогли пообщаться с представителем Госдумы относительно регулирования биткоина, а также встретиться с разработчиками первой в РФ социальной платформы на блокчейне.

Более 500 участников и гостей разделились на два потока – для финансистов и предпринимателей.

Представитель парламентской группы Элина Сидоренко рассказала о разных точках зрения на криптовалюты с позиции регулятора. Межведомственная группа, которой руководит спикер, разрабатывает концепцию национальной криптовалюты – крипторубля. По словам Элины Сидоренко, России предстоит выбрать наиболее подходящую трактовку биткоина – как денежное средство, суррогат, финансовый инструмент или товар.

Спикерами конференции стали российские и зарубежные эксперты. Участник крупнейших конференций США, финансовый аналитик и экс-вице-президент JPMorgan Chase Тон Вейс, будучи редким гостем в России, представил своё видение перспектив блокчейна в РФ.

Представитель Сбербанка – компании, стоящей во главе блокчейн-разработок для отечественного банковского сектора, – представил взгляд лидера рынка. В планах Сбербанка – перевод ряда внутренних операций и взаимодействия с клиентами на блокчейн-сервисы.

Поток Pro запомнился, среди прочего, выступлением ведущего системного архитектора российских проектов IBM Владимира Алексеева. Он рассказал об истории блокчейн-разработок компании и предпосылках для создания платформы HyperLedger. Владимир дал срез самых интересных пилотных проектов, выполненных разработчиками IBM для финансовых компаний и небанковского сектора.

Был и представитель Microsoft. Технический евангелист Константин Гольдштейн представил взгляд корпорации на сценарии использования блокчейн-технологии в бизнесе. Речь шла о том, что собой представляют Blockchain 1.0, 2.0 и 3.0, а также сервис Microsoft Blockchain as a Service.

Разработчики первого русскоязычного соцмедиа на блокчейне Дмитрий Стародубцев и Валерий Литвин представили своё детище. Платформа "Голос" позволяет авторам монетизировать контент путём получения микроплатежей в криптовалюте. В будущем соцсеть может полностью поменять рынок интернет-контента.

В демозоне два десятка компаний из России, Европы, Азии и Америки представили оборудование и софт для индустрии: майнинг-оборудование, биткоин-сервисы, кошельки, биржи и информационные площадки для держателей криптовалют.

В планах организатора конференции – компании Smile-Expo – провести подобные мероприятия в России, Украине, Чехии и Эстонии.















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