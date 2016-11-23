Открылся 9-й форум All-over-IP 2016! Регистрируйтесь и приходите!

23.11.2016







Сегодня, 23 ноября, открылся 9-й Международный форум All-over-IP 2016. Знаменитые бренды. Передовые технологии. Первые лица. Лучшие инновационные мыслители. Гуру бизнеса в прямой досягаемости. Спикеры международного уровня. Высокая демократичность мероприятия. Всего два дня! Форум All-over-IP Expo 2015 – самая разумная инвестиция рабочего времени. Регистрируйтесь и приходите!

В программе первого дня – 23 ноября

Конференция Умный город, умное здание, начало в 11:00. Впервые собираются вместе такие эксперты по Интернету вещей и умным городам, которые двигают вперед глобальный тренд по формированию комфортного и безопасного городского пространства в России.

Перспективы умных и безопасных городов. Опыт городов России

Неисчерпаемые возможности Интернета вещей. Как инвестировать, на чем зарабатывать

Новый подход в интеллектуальном решении транспортных проблем

Беспроводная и проводная связь как основа всему умному в городах. Что SDN грядущий нам готовит?

Wi-Fi сети: новейшие тренды и неочевидные аспекты передачи видео, голоса и мониторинга вторжений

Технологические премьеры 2016, начало в 11:00.

Перспективы IP-приложении? в ОПС от Schrack Seconet AG.

Интеллект в погонах от ITV | AxxonSoft.

Интеллектуальные коммутаторы для ЦОД от Arista Networks.

Гиперконвергентное будущее от Nutanix.

Петабаи?тно-масштабируемая система хранения данных от Argo.

CEO Sessions, начало в 11:00. Высшее руководство компаний Abloy Russia, Малленом Системс, Seagate, ITV | AxxonSoft встречаются с партнерами по сбыту, делают обзоры рынков, высказывают прорывные идеи, делятся историями, которые помогают двигаться вперед и зарабатывать в России и за рубежом.

Матти Хейккиля – генеральныи? директор, Abloy Russia.

Леонид Малыгин – президент, Малленом Системс.

Б.С. Тех – старшии? вице-президент по международным продажам и сбыту, Seagate.

Мурат Алтуев – президент, ITV | AxxonSoft.

Конференция Intelligent Video 2.0, начало в 11:00. Ведущие эксперты обсуждают мировой тренд повсеместной интеграции видеонаблюдения со СКУД и другими системами в интересах их усиления и большего экономического эффекта.

10 тактик рационального размещения оборудования CCTV и СКУД

Варианты применения визуального контроля при разных видах интеграции

Предотвращение вторжений на базе комплексного мониторинга безопасности

Роль и место интеграционной платформы в современном мире. Основные тезисы создания интеграционных и интеллектуальных систем безопасности

Видеоидентификация как элемент комплексной системы безопасности на объектах транспорта и спорта

Академия DAHUA, начало в 11.00

Линейка EcoSavvy 3.0 – плавный переход на H.265

IP видеодомофоны – переход от аналога к IP

Вы можете получить Ваш бейдж на сайте www.all-over-ip.ru/go

или уже на Форуме на стойке регистрации

КВЦ Сокольники, пав.4 | Схема проезда http://www.all-over-ip.ru/conference/contacts

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