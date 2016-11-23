Открылся 9-й форум All-over-IP 2016! Регистрируйтесь и приходите!
23.11.2016
Сегодня, 23 ноября, открылся 9-й Международный форум All-over-IP 2016. Знаменитые бренды. Передовые технологии. Первые лица. Лучшие инновационные мыслители. Гуру бизнеса в прямой досягаемости. Спикеры международного уровня. Высокая демократичность мероприятия. Всего два дня! Форум All-over-IP Expo 2015 – самая разумная инвестиция рабочего времени. Регистрируйтесь и приходите!
В программе первого дня – 23 ноября
Конференция Умный город, умное здание, начало в 11:00. Впервые собираются вместе такие эксперты по Интернету вещей и умным городам, которые двигают вперед глобальный тренд по формированию комфортного и безопасного городского пространства в России.
Перспективы умных и безопасных городов. Опыт городов России
Неисчерпаемые возможности Интернета вещей. Как инвестировать, на чем зарабатывать
Новый подход в интеллектуальном решении транспортных проблем
Беспроводная и проводная связь как основа всему умному в городах. Что SDN грядущий нам готовит?
Wi-Fi сети: новейшие тренды и неочевидные аспекты передачи видео, голоса и мониторинга вторжений
Технологические премьеры 2016, начало в 11:00.
Перспективы IP-приложении? в ОПС от Schrack Seconet AG.
Интеллект в погонах от ITV | AxxonSoft.
Интеллектуальные коммутаторы для ЦОД от Arista Networks.
Гиперконвергентное будущее от Nutanix.
Петабаи?тно-масштабируемая система хранения данных от Argo.
CEO Sessions, начало в 11:00. Высшее руководство компаний Abloy Russia, Малленом Системс, Seagate, ITV | AxxonSoft встречаются с партнерами по сбыту, делают обзоры рынков, высказывают прорывные идеи, делятся историями, которые помогают двигаться вперед и зарабатывать в России и за рубежом.
Б.С. Тех – старшии? вице-президент по международным продажам и сбыту, Seagate.
Мурат Алтуев – президент, ITV | AxxonSoft.
Конференция Intelligent Video 2.0, начало в 11:00. Ведущие эксперты обсуждают мировой тренд повсеместной интеграции видеонаблюдения со СКУД и другими системами в интересах их усиления и большего экономического эффекта.
10 тактик рационального размещения оборудования CCTV и СКУД
Варианты применения визуального контроля при разных видах интеграции
Предотвращение вторжений на базе комплексного мониторинга безопасности
Роль и место интеграционной платформы в современном мире. Основные тезисы создания интеграционных и интеллектуальных систем безопасности
Видеоидентификация как элемент комплексной системы безопасности на объектах транспорта и спорта