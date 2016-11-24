В США и Европе арестованы 178 подозреваемых в отмывании денег

24.11.2016







В ходе совместной международной операции правоохранители США и Европы арестовали 178 человек, подозреваемых в отмывании денег. По данным европейского правового агентства "Евроюст", речь идет о сумме порядка €23 млн.

Главной задачей операции являлось раскрытие так называемой системы "курьеров", в рамках которой средства из нелегальных источников проходят через счета посредников и "курьеров", получающих долю прибыли.

В ходе спецоперации правоохранительные органы выявили 580 подобных "курьеров". 380 человек были допрошены в рамках борьбы с мошенничеством в сфере online-платежей и мошенничеством с кредитными картами. Согласно сообщению "Евроюста", 95% подозреваемых были связаны с незаконной кибердеятельностью.

"Курьеры" играют одну из ключевых ролей в схемах отмывания средств, используемых многими киберпреступными группировками. Поскольку подобные действия часто проводятся под видом законных денежных операций, жертвы могут не осознавать, что вовлечены в незаконную деятельность, отмечает агентство.

Securitylab

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