Форум All-over-IP 2016: IP-индустрия на пороге изменений

25.11.2016







9-й Международный форум All-over-IP 2016 ознаменовал новый, интереснейший этап совместного путешествия ведущих участников IP-индустрии и смежных высокотехнологичных отраслей при организации компании "Гротек" 23 и 24 ноября в Москве. Спонсорами форума выступили: ITV | AxxonSoft, Milestone Systems, Hikvision, Basler AG, Dahua Technology.

В ситуации значительной зрелости рынка разговоры о бизнесе стали осовным смыслом двух дней форума All-over-IP 2016. Что делать с коммодизацией. Как адаптироваться к вторжению мощных китайских компаний. Как изменять цепочки дистрибуции и бизнес-модели. Как управлять инновациями и быстрее выводить новые продукты на рынок. На чем зарабатывать в будущем. В какие передовые технологии инвестировать.

Андрей Мирошкин, генеральный директор компании "Гротек": "Думаю, нас ждут объединения компаний и пересмотр традиционных бизнес-моделей, мы уже живем во время конкуренции технологических и бизнес-платформ. Одни компании переносят на рынок безопасности модель iTunes, чтобы помогать своим партнерам зарабатывать. Другие видят развитие в создании отношений с разработчиками приложений и расширений для проприетарных облачных платформ. Запуск новых проектов, захват рынков, привлечение инвестиций, альянсы для создания дополнительной ценности – самые обсуждаемые темы на форуме в 2016 году".

Формат, который 9 лет подряд уникально предлагает All-over-IP, остается единственным в своем роде: в 2016 году руководители, владельцы и совладельцы крупнейших российских и зарубежных брендов вновь были запросто доступны для встреч со всеми партнерами по сбыту и конечными заказчиками.

Андрей Мирошкин: "Меня особенно впечатлила численность топ-менеджеров. Российские, западные, азиатские бизнесмены заинтересовано общались на стендах и за столиками, такого активного нетворкинга и обмена мнениями я не припомню даже на более ранних форумах".

Форум All-over-IP 2016 показал, что индустрия находится на пороге дальнейших изменений, связанных не только с технологиями и зрелостью рынка видеонаблюдения как одного из драйверов бизнеса. Увеличивают влияние на бизнес системы контроля доступа, умные здания, Интернет вещей, повсеместное проникновение облачных решений и сервисов, аналитики данных и машинного обучения.

Бронируйте участие в All-over-IP 2017 на лучших условиях до конца 2016 года. Неуклонное повышение уровня сервиса и гостеприимства – залог формирования правильных деловых отношений между участниками и гостями All-over-IP 2017. Обращайтесь к Ирине Суриной: +7 (495) 6470442, surina@groteck.ru.

Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft | Спонсор деловой программы: Milestone Systems.



10-й Международный форум All-over-IP 2017

22–24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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