 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Костромской хакер зарабатывал продажей взломанных серверов

Костромской хакер зарабатывал продажей взломанных серверов


25.11.2016

Костромской хакер зарабатывал продажей взломанных серверов

Следственное отделение Управления ФСБ РФ по Костромской области завершило уголовное расследование в отношении 24-летнего жителя Костромы. По данным следствия, злоумышленник взламывал серверы и продавал доступ к ним заинтересованным лицам.

Как сообщается на сайте прокуратуры Костромской области, в начале текущего года костромич загрузил из интернета и установил на свой ноутбук ПО для брутфорс-атак. Хакер использовал программы для подбора учетных данных для авторизации на принадлежащих третьим сторонам серверах. Таким образом, ему удалось незаконно получить учетные данные для авторизации не менее чем на 37 серверах.

 Для поимки преступника сотрудник УФСБ РФ по Костромской области выступил в роли покупателя, заинтересованного в получении похищенных данных. Во время совершения сделки сотрудник приобрел у преступника 12 учетных записей и вредоносное ПО.

 Обвинительное заключение уже утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления костромичу может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.