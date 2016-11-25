Костромской хакер зарабатывал продажей взломанных серверов

25.11.2016







Следственное отделение Управления ФСБ РФ по Костромской области завершило уголовное расследование в отношении 24-летнего жителя Костромы. По данным следствия, злоумышленник взламывал серверы и продавал доступ к ним заинтересованным лицам.

Как сообщается на сайте прокуратуры Костромской области, в начале текущего года костромич загрузил из интернета и установил на свой ноутбук ПО для брутфорс-атак. Хакер использовал программы для подбора учетных данных для авторизации на принадлежащих третьим сторонам серверах. Таким образом, ему удалось незаконно получить учетные данные для авторизации не менее чем на 37 серверах.

Для поимки преступника сотрудник УФСБ РФ по Костромской области выступил в роли покупателя, заинтересованного в получении похищенных данных. Во время совершения сделки сотрудник приобрел у преступника 12 учетных записей и вредоносное ПО.

Обвинительное заключение уже утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления костромичу может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Securitylab

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