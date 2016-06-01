Журнал "Системы безопасности" № 6/2016: крутые решения для ритейла 2016–2017

29.11.2016







Журнал "Системы безопасности" № 6/2015 собирает технические решения, которые создают новую ценность для розничной торговли и на которые следует обязательно обратить внимание руководителей ИТ-департаментов и служб безопасности в конце 2016 – начале 2017 года.

Заявите решение для ритейла, участвуйте в обзоре по специальной цене! >>

Мы формируем гид по техническим решениям, которые помогают предприятиям ритейла:

увеличивать производительность и продажи;

снижать издержки и потери;

повышать дисциплину сотрудников, удешевлять администрирование;

автоматизировать сбор данных, отчетность и контроль времени;

улучшать удобство идентификации людей и транспорта;

анализировать посетителей и планировать маркетинг;

сокращать расходы на ИТ-инфраструктуру;

ускорять окупаемость систем безопасности.

Мы рекомендуем выбирать для участия в обзоре технические решения видеонаблюдения, контроля доступа, учета рабочего времени, видеоанализа и бизнес-аналитики, контроля кассовых операций, охранной и охранно-пожарной сигнализации, сетевой инфраструктуры, хранения данных и видеохранилища и интегрированные системы безопасности.

Обзор решений украсят комментарии экспертов и мнения представителей розничной торговли.

Помимо традиционной схемы распространения журнала по квалифицированной подписке, мы вручим обзор персонально каждому участнику конференции "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла", которая проходит на форуме "Технологии безопасности" 8 февраля 2017 года.

Заявите решение для ритейла, участвуйте в обзоре по специальной цене! >>

Обращайтесь к Наталье Матлаховой, чтобы принять участие в обзоре: +7(495)6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.



Журнал "Системы безопасности"

Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуникации. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Читайте журнал "Системы безопасности" № 5/2016 онлайн!



На фото: руководитель проекта "Системы безопасности" компании "Гротек" Наталья Матлахова

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