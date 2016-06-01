 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Журнал "Системы безопасности" № 6/2016: крутые решения для ритейла 2016–2017

Журнал "Системы безопасности" № 6/2016: крутые решения для ритейла 2016–2017


29.11.2016

Журнал "Системы безопасности" № 6/2016 крутые решения для ритейла 2016–2017

Журнал "Системы безопасности" № 6/2015 собирает технические решения, которые создают новую ценность для розничной торговли и на которые следует обязательно обратить внимание руководителей ИТ-департаментов и служб безопасности в конце 2016 – начале 2017 года.

Заявите решение для ритейла, участвуйте в обзоре по специальной цене! >>

Мы формируем гид по техническим решениям, которые помогают предприятиям ритейла:

  • увеличивать производительность и продажи;

  • снижать издержки и потери;

  • повышать дисциплину сотрудников, удешевлять администрирование;

  • автоматизировать сбор данных, отчетность и контроль времени;

  • улучшать удобство идентификации людей и транспорта;

  • анализировать посетителей и планировать маркетинг;

  • сокращать расходы на ИТ-инфраструктуру;

  • ускорять окупаемость систем безопасности.

Мы рекомендуем выбирать для участия в обзоре технические решения видеонаблюдения, контроля доступа, учета рабочего времени, видеоанализа и бизнес-аналитики, контроля кассовых операций, охранной и охранно-пожарной сигнализации, сетевой инфраструктуры, хранения данных и видеохранилища и интегрированные системы безопасности.

Обзор решений украсят комментарии экспертов и мнения представителей розничной торговли.

Помимо традиционной схемы распространения журнала по квалифицированной подписке, мы вручим обзор персонально каждому участнику конференции "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла", которая проходит на форуме "Технологии безопасности" 8 февраля 2017 года.

Заявите решение для ритейла, участвуйте в обзоре по специальной цене! >>

Обращайтесь к Наталье Матлаховой, чтобы принять участие в обзоре: +7(495)6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.


Журнал "Системы безопасности"
Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуникации. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Читайте журнал "Системы безопасности" № 5/2016 онлайн!

На фото: руководитель проекта "Системы безопасности" компании "Гротек" Наталья Матлахова

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.