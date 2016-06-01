Журнал "Системы безопасности" № 6/2016: крутые решения для ритейла 2016–2017
29.11.2016
Журнал "Системы безопасности" № 6/2015 собирает технические решения, которые создают новую ценность для розничной торговли и на которые следует обязательно обратить внимание руководителей ИТ-департаментов и служб безопасности в конце 2016 – начале 2017 года.
автоматизировать сбор данных, отчетность и контроль времени;
улучшать удобство идентификации людей и транспорта;
анализировать посетителей и планировать маркетинг;
сокращать расходы на ИТ-инфраструктуру;
ускорять окупаемость систем безопасности.
Мы рекомендуем выбирать для участия в обзоре технические решения видеонаблюдения, контроля доступа, учета рабочего времени, видеоанализа и бизнес-аналитики, контроля кассовых операций, охранной и охранно-пожарной сигнализации, сетевой инфраструктуры, хранения данных и видеохранилища и интегрированные системы безопасности.
Обзор решений украсят комментарии экспертов и мнения представителей розничной торговли.
Помимо традиционной схемы распространения журнала по квалифицированной подписке, мы вручим обзор персонально каждому участнику конференции "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла", которая проходит на форуме "Технологии безопасности" 8 февраля 2017 года.